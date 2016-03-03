مجلس جامعة الطائف يبحث ترتيبات اختبارات المرابطين في الحد الجنوبي

ناقش مجلس جامعة الطائف الترتيب المقترحة لاختبارات منسوبي وزارة الدفاع المرابطين في المواقع الحدودية بالمنطقة الجنوبية.

جاء ذلك خلال الجلسة السادسة لمجلس للعام 1436/1437 برئاسة مدير جامعة الطائف المكلف د. طلال المالكي، وبمشاركة أمين مجلس التعليم العالي د.محمد الصالح وذلك بقاعة الاجتماعات بمقر الجامعة بالحوية بحضور ووكلاء الجامعة وعمداء الكليات والعمادات المساندة.

واوضح أمين مجلس جامعة الطائف د. جريدي المنصوري بإن المجلس ناقش عددًا من الموضوعات المدرجة على جدول الأعمال، ومنها: احاطة المجلس بما اتخذه مدير الجامعة من قرارات خلال الفترة مابين المجلس الخامس والمجلس السادس، وتم خلال اجتماع المجلس منح عدد من طلاب وطالبات الدراسات العليا درجة الماجستير خلال الفصل الدراسي الأول للعام الجامعي 1436/1437ه.

كما بين المنصوري بأنه تمت بالمجلس مناقشة التمديد لعدد من مبتعثي الجامعة ومبتعثاتها، إضافة إلى الموافقة على الطلبات المقدمة من بعض أعضاء هيئة التدريس لنقل خدماتهم لبعض الجامعات بالمملكة، إضافة إلى الموافقة على تجديد تكليف سلطان الحارثي مراقباً مالياً للجامعة لمدة ثلاث سنوات.