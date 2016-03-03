أمير عسير يؤكد على الدور المهم للمشايخ والعلماء في توعية الشباب من التطرف والغلو

دشن صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن خالد بن عبدالعزيز أمير منطقة عسير بمكتب سموّه بالإمارة أمس فعاليات اليوم العالمي للدفاع المدني بالمنطقة تحت عنوان "الإعلام وقاية"، الهادفة إلى توسيع دائرة ثقافة الوعي الوقائي لدى المجتمع، ونشر مفاهيم السلامة العامة عن طريق الإعلام بوسائله المختلفة.

وأوضح مدير عام الدفاع المدني بمنطقة عسير اللواء صالح الحارثي أن مدني عسير سيطلق حزمةً من البرامج التوعوية بهذه المناسبة بمشاركة مع العديد من الجهات الحكومية والأهلية التي تعنى بسلامة الأسرة والمجتمع، بالإضافة إلى إقامة معارض في الأماكن العامة لإبراز جهود رجال الدفاع المدني أثناء عملهم الميداني ومباشرتهم للحوادث المختلفة.

وفي نهاية اللقاء تسلّم سمو الأمير فيصل بن خالد هدية تذكارية بهذه المناسبة.

من جهة اخرى استقبل أمير منطقة عسير صباح أمس في مكتبه بالإمارة الشيخ سعد بن ناصر الشثري المستشار بالديوان الملكي والذي يزور المنطقة حالياً.

ورحب سمو أمير منطقة عسير بالشيخ "الشثري" متمنياً له طيب الإقامة بالمنطقة، مؤكداً سموه الدور المهم الذي يقع على عاتق المشايخ والعلماء والمفكرين بالمملكة لتوعية شبابنا من التطرف والغلو وتقويم المجتمع للوسطية السمحة التي حثنا عليها هذا الدين العظيم.

وتأتي زيارة الشيخ "الشثري" لمنطقة عسير للمشاركة في مشروع تبيان للوقاية من التطرف والذي تقام فعالياته بجامعة الملك خالد بالتعاون مع مركز الملك عبدالعزيز للحوار الوطني.