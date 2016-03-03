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جازان تحتضن فعالية «ستارت أب ويك إند» ضمن برنامج «بادر»

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جازان تحتضن فعالية «ستارت أب ويك إند» ضمن برنامج «بادر» جازان تحتضن فعالية «ستارت أب ويك إند» ضمن برنامج «بادر»

    تحتضن منطقة جازان فعاليات "ستارت أب ويك أند 2016" ، والذي ينظمه برنامج "بادر" لحاضنات ومسرعات التقنية، وذلك بالتعاون مع جامعة جازان في الفترة ما بين 24 إلى 26 مارس المُقبل.

ويشارك في الفعاليات مجموعة من الشباب والشابات السعوديين من أصحاب المشروعات الناشئة، والمبرمجين ومهندسي تقنية المعلومات، والمطورين ومصممي الجرافيك والمهتمين بالتقنية وريادة الأعمال، بالإضافة إلى المستثمرين ورجال الأعمال.

ويؤكد برنامج "بادر" من خلال هذه الفعالية على دوره في دعم كافة الجهود المبذولة لتطوير وتوطين التقنية في المملكة، وتنمية روح المبادرة والابتكار في المجال التقني لدى الشباب السعودي؛ حيث يستمر اللقاء لمدة 54 ساعة موزعة على أيام العطلة الأسبوعية، بإشراف مرشدين في مجالات مختلفة لتقديم الإرشاد والتوجيه للمشاركين، بجانب متحدثين وخبراء ورواد أعمال ليكونوا حكاما على المشروعات والأفكار المطروحة من أجل بناء مشروعات تقنية قابلة للتطبيق والتسويق؛ حيث يتم دعمها وتوجيهها لتكون شركات ناجحة ذات قيمة اقتصادية.

ويمكن للمهتمين الاطلاع على أجندة الفعالية أو التسجيل من خلال زيارة الرابط التالي:

www.startupweekend.sa

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