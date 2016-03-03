«بر السديرة» تبدأ صرف المساعدات للفقراء والأرامل

بدأت جمعية البر الخيرية بالسديرة صرف مبلغ 300 ألف ريال من أموال الزكاة المجمعة من المحسنين، وبلغ عدد الأفراد المستحقين للزكاة 1260 فردا ما بين أرامل ومطلقات وأيتام وفقراء.

كما وزعت الجمعية أيضاً ثلاثة كراسي كهربائية متحركة للمعاقين، وسريرين طبية للمرضى المسجلين بالجمعية بتكلفة تزيد على 25 ألف ريال، بدعم كريم من المؤسسة الخيرية لوالدة الأمير ثامر بن عبدالعزيز آل سعود.

وأفاد رئيس الجمعية الشيخ سعد بن عبدالله الوذيناني، بأنه بعد تفقد حالات الفقراء والمحتاجين بالمنطقة تبين شدة احتياجهم إلى الأجهزة الكهربائية والمنزلية الضرورية، وعلى الفور قرر مجلس الإدارة شراء وصرف هذه الأجهزة والتي بلغت تكلفتها 63 ألف ريال، بدعم كريم من مؤسسة سليمان بن عبدالعزيز الراجحي الخيرية.