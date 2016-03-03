أخبار عاجلة

كأس الكونفدرالية: لقاء مع د. علي الطرابيلي رئيس بعثة المصري في أوغندا -
كأس الكونفدرالية: توقعات الجماهير من بورسعيد لمباراة كمبالا والمصري -
كأس الكونفدرالية: تشكيل سموحة والتحديات التي تواجهه أمام بيدفيست في ذهاب دور الـ 32 بالكونفدرالية -
ضبط شخص بتهمة النصب والاحتيال على المواطنين بزعم بيع أراضي -
بالصور.. تعرف على مدينة "القطط" في تركيا -
فنانة مصرية تشارك إيلي صعب في الموسم الثاني من "بروجيكت رانواي" -
كأس الكونفدرالية: لقاء مع مي طه سفير مصر في أوغندا حول استقبال النادي المصري قبل مواجهة كمبالا سيتي -
كأس الكونفدرالية: وجهات نظر نجوم نادي سموحة للقاء بيدفيست -
المرصد السوري: مقتل 15 بينهم أطفال في غارات للتحالف على الرقة -
شابة ألمانية تقتحم بسيارتها حجرة نوم أسرة وتحدث خسائر بـ50 ألف يورو -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. أخبار العالم
  4. السعودية

«بر السديرة» تبدأ صرف المساعدات للفقراء والأرامل

Google+ Print
«بر السديرة» تبدأ صرف المساعدات للفقراء والأرامل «بر السديرة» تبدأ صرف المساعدات للفقراء والأرامل

    بدأت جمعية البر الخيرية بالسديرة صرف مبلغ 300 ألف ريال من أموال الزكاة المجمعة من المحسنين، وبلغ عدد الأفراد المستحقين للزكاة 1260 فردا ما بين أرامل ومطلقات وأيتام وفقراء.

كما وزعت الجمعية أيضاً ثلاثة كراسي كهربائية متحركة للمعاقين، وسريرين طبية للمرضى المسجلين بالجمعية بتكلفة تزيد على 25 ألف ريال، بدعم كريم من المؤسسة الخيرية لوالدة الأمير ثامر بن عبدالعزيز آل سعود.

وأفاد رئيس الجمعية الشيخ سعد بن عبدالله الوذيناني، بأنه بعد تفقد حالات الفقراء والمحتاجين بالمنطقة تبين شدة احتياجهم إلى الأجهزة الكهربائية والمنزلية الضرورية، وعلى الفور قرر مجلس الإدارة شراء وصرف هذه الأجهزة والتي بلغت تكلفتها 63 ألف ريال، بدعم كريم من مؤسسة سليمان بن عبدالعزيز الراجحي الخيرية.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية