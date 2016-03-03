مدير جوازات نجران يكرم القحطاني وال ورقش

جدة - ضيف الله المطوع

كرم اللواء سعد مفلح الجهني مدير جوازات منطقة نجران بمكتبه النقيب سعد عبدالرحمن القحطاني والرئيس رقباء عدنان أحمد ال ورقش بحضور النقيب فهد عوض القحطاني مدير إدارة الوافدين بمنطقة نجران وذلك نظير جهودهم المميزة والفعالة بمجال عملهم وقد عبر المكرمون عن شكرهم وسعادتهم بهذا التكريم الذي سوف يكون حافزا لهم لبذل المزيد من الجهود في مجال عملهم.

وقد هنأهم اللواء الجهني بهذا التكريم متمنياً لهم التوفيق وأن يكون دافعاً لهم ولزملائهم وحافزاً لتقديم المزيد من العطاء في خدمة الدين ثم المليك والوطن.