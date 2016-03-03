وزيرة التعليم العالي السويدية تشيد بالتطور النوعي في جامعة الفيصل

أشادت وزيرة التعليم العالي السويدية هيلين هيل مارك، بما تشهده جامعة "الفيصل" من تطور نوعي وتركيزها على الطلاب واستخدام أحدث الطرق العالمية في التعليم والبحث العلمي.

وقالت إن ذلك يعكس حرص الجامعة على تميز برامجها الأكاديمية ونشاطها البحثي ويؤدي إلى جودة مخرجاتها.

جاء حديثها بعد زيارتها لجامعة الفيصل في الرياض، يرافقها سفير السويد لدى المملكة وعدد من منسوبي الجامعات السويدية.

وكان في استقبال الوفد مدير الجامعة، د. محمد آل هيازع، ووكلاء الجامعة والعمداء.

وقدمت الأميرة د. مها بنت مشاري بن عبدالعزيز، وكيلة الجامعة للتطوير والعلاقات الخارجية، عرضاً عن الجامعة ومراحل تطورها وما حققته من إنجازات في المجالات الأكاديمية والبحثية.

وخلال الزيارة تم عقد اجتماع موسع بين الوفد الزائر ومسؤولي الجامعة، وبحث أوجه التعاون بين "الفيصل" والجامعات السويدية في مجالات البحث العلمي والتدريب والدراسات العليا وتبادل أعضاء هيئة التدريس.

من جهة أخرى، نظم مجلس طلبة الطب في جامعة "الفيصل" بالرياض محاضرة توعوية عن فيروس "زيكا " بحضور رئيس الجامعة، د. محمد آل هيازع ، وعميد كلية الطب د. خالد القطان، ومشاركة عدد من أعضاء هيئة التدريس.

وتضمنت المحاضرة تعريفاً بفيروس "زيكا" الذي ينتشر بين الناس عن طريق نوع من الباعوض.