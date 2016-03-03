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طاهر أبو زيد لـ" سفير إسرائيل":"لايقلقنا غضبكم.. ومصر دولة تملك أمرها"

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طاهر أبو زيد لـ" سفير إسرائيل":"لايقلقنا غضبكم.. ومصر دولة تملك أمرها" طاهر أبو زيد لـ" سفير إسرائيل":"لايقلقنا غضبكم.. ومصر دولة تملك أمرها"
أكد طاهر أبو زيد وزير الرياضة الأسبق وعضو مجلس النواب والقيادى بدعم ، أن البرلمان المصرى موقفه ثابت من لقاء توفيق عكاشة من السفير الإسرائيلى، معلقاً على تصريحات سفير تل أبيب بالقاهرة،" لايقلقنا غضب أو عدم غضب إسرائيل من إسقاط عضوية عكاشة هذه مسألة أمن قومى".

وقال طاهر أبو زيد، فى حواره مع الكاتب الصحفى خالد صلاح خلال برنامج "آخر النهار" المذاع عبر فضائية "النهار"،أن مصر دولة تملك أمرها ولديها القرار والسيادة عما كان من قبل، فى ظل وجود القيادة السياسية والرئيس القوى.

وفيما يتعلق بطرح مواد اللائحة للتصويت، قال إن طرح مواد اللائحة للتصويت قرارات خاطىء غير مقصود وكان من المفترض أن يتم التصويت برفع الايدى بدلاً من التصويت الإلكترونى، موضحاً أنه سيتم الاكتفاء بالاقتراحات فى المواد الخلافية فى لائحة البرلمان وتم انجاز 300 مادة من أصل 400 مادة، مستطرداً: "اتهامنا بتعطيل عمل المجلس بسبب اللائحة غير صحيح لأن الائتلاف أنجز لائحة نموذجية لمن يأتى فيما بعد، ووجود 3 ائتلافات بالبرلمان يصنع قوة للبرلمان وبالتالى يصنع قرارات قوية لمصر فى القضايا المختلفة، ويصنع الرأى والرأى الآخر".

- طاهر أبو زيد لـ"خالد صلاح":دعم مصر ولد ليبقى..والبرلمان معبر حقيقى عن الشعب

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مصر 365

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