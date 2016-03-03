أبو ريدة: سأترشح لعضوية المكتب التنفيذي للفيفا مجددا.. وهذا سبب فوزي بالانتخابات

أكد هاني أبوريدة عزمه الترشح على منصب عضوية اللجنة التنفيذية بالاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا".

وقال أبوريدة خلال استضافته بقناة (صدى البلد):"أصبحت عضوًا باللجنة التنفيذية منذ سبع سنوات، وأنوي الترشح في الانتخابات القادمة التي ستقام بعد عام ونصف".

وأوضح"حصة الاتحاد الأفريقي في اللجنة التنفيذية زادت إلى 4 أعضاء، الأول لرئيس الكاف عيسى حياتو، والثاني لممثل عن الدول العربية والمتحدثة بالبرتغالية، وثالث للدول الأنجلو والفرانكفونية، ورابع للسيدات على مستوى القارة".

وبسؤاله عن كيف يستمد قوته في هذه الانتخابات، رد"علاقتي جيدة للغاية بكل الدول العربية، وكذلك منطقة سيكافا وكوسافا التي تضم دول حوض النيل، و15 دولة من جنوب أفريقيا، ولكن أسعى للفوز بعضوية اللجنة التنفيذية للفيفا بالتزكية من خلال التنسيق مع عيسى حياتو رئيس الاتحاد الأفريقي".

وأشار إلى أنه في الانتخابات الماضية حصل على 42 صوتًا مقابل 9 أصوات للتونسي سليم شيبوب.

وفي ختام تصريحاته بهذا الصدد، أكد هاني أبوريدة أنه لن يترشح لرئاسة "الكاف" في ظل وجود عيسى حياتو الذي يعتبره الأخ الأكبر، ومستشاره في كل الانتخابات التي خاضها للترشح لمنصبه في الاتحاد الدولي.