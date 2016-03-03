مفاوضات لفتح مطار كادونا بشكل استثنائي للمنتخب قبل مواجهة نيجيريا

خاطب اتحاد الكرة مسؤولي شركة مصر للطيران للتفاوض حول فتح مطار مدينة كادونا بشكل استثنائي لاستقبال طائرة منتخب مصر.

ويلتقي منتخبا مصر ونيجيريا يوم 25 مارس المقبل ضمن منافسات الجولة الثالثة من المجموعة السابعة لكأس أفريقيا 2017 بالجابون.

وأوضح هاني أبوريدة عضو اتحاد الكرة"تحدثنا مع مسئولي شركة مصر للطيران من أجل التفاوض على فتح المطار النيجيري بشكل استثنائي".

وأضاف عبر قناة صدى البلد"كادونا مدينة صغيرة، والمطار يغلق أبوابه الساعة 6 مساءً".

وأشار إلى أن المنتخب سيسافر إلى نيجيريا بطائرة خاصة، ويسبقه وفد لفحص مقر إقامة الفريق وملاعب التدريب.