«المستشفيات العربية» يكرّم الشيخة فاطمة

كرم اتحاد المستشفيات العربية سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك رئيسة الاتحاد النسائي العام الرئيسة الأعلى لمؤسسة التنمية الأسرية رئيسة المجلس الأعلى للأمومة والطفولة «أم الإمارات» بجائزة المرأة العربية المتميزة في عالم الإدارة الصحية، وذلك تقديرا لجهود سموها في دعم القطاع الصحي العربي ولمسيرة عطائها البناءة.

جاء ذلك على هامش أعمال الملتقى السنوي السابع عشر لاتحاد المستشفيات العربية الذي عقد أمس بالقاهرة تزامنا مع انطلاق اجتماعات الدورة الخامسة والأربعين لمجلس وزراء الصحة العرب والمقررة اليوم بمقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية بالقاهرة.

وتسلم الجائزة نيابة عن سموها معالي عبدالرحمن بن محمد العويس وزير الصحة ووقاية المجتمع.

ويضم وفد الدولة المشارك في أعمال الملتقى ناصر البدور وكيل وزارة الصحة المساعد للعلاقات الدولية والدكتور حسين الرند وكيل الوزارة المساعد لقطاع المراكز والعيادات الصحية وخالد الشحي الملحق الصحي بسفارة الدولة بالقاهرة.

وأشاد معالي الدكتور عبدالرحمن العويس في تصريحات له عقب تسلمه الجائزة بالجهود العظيمة التي تقوم بها سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك «أم الامارات» في كافة المجالات، قائلاً «إن الكلمات تعجز عن إيفاء سموها حقها وتعجز عن حصر الجهود التي تقوم بها سموها على مستوى الإمارات والعالم العربي، فقد قدمت سموها الكثير وساهمت بالكثير في كافة المجالات خاصة مجال المرأة العربية».