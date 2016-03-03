رئيسة وأعضاء الوطني يقدمون العزاء في شهيد الوطن محمد الظنحاني

قدمت معالي الدكتورة أمل عبدالله القبيسي رئيسة المجلس الوطني الاتحادي وأعضاء المجلس أمس واجب العزاء إلى أسرة شهيد الوطن والواجب محمد راشد علي الظنحاني الذي استشهد خلال أدائه واجبه الوطني في عملية «إعادة الأمل» ضمن قوات التحالف العربي الذي تقوده المملكة العربية السعودية للوقوف مع الشرعية في اليمن.

وقدم واجب العزاء مع معاليها، الأعضاء عفراء البسطي وعزة سليمان وسعيد الرميثي وعلياء سليمان الجاسم ومحمد أحمد اليماحي وأحمد محمد الحمودي وفيصل حارب الذباحي وناعمة عبدالله الشرهان.

وأعربت معالي رئيسة المجلس خلال زيارتها مجلس عزاء الشهيد البطل في منطقة قدفع بإمارة الفجيرة عن خالص التعازي وصادق المواساة لأسرة شهيد الوطن.. سائلة الله العلي القدير أن يتغمده بواسع رحمته وأن ينزله منازل الصديقين والشهداء والأبرار وأن يسكنه فسيح جناته وأن يلهم أهله وذويه الصبر والسلوان.

وقالت إن الشهيد البطل محمد راشد علي الظنحاني انضم إلى كوكبة شهداء الإمارات الأبطال الذين ضحوا بحياتهم وأنفسهم وبأغلى ما يملكون من أجل الدفاع عن كرامة وعزة وشرف الأمة وإعلاء كلمة الحق وإن بطولات أبنائنا من القوات المسلحة ستظل خالدة في ذاكرتنا وذاكرة الأجيال الجديدة وسيسجل التاريخ أن الإمارات لا تنسى تضحيات أبنائها الأبرار الذين استشهدوا إعلاء لقيمها ومبادئها الراسخة في تلبية نداء الوطن ونجدة الجار القريب ونصرة الشرعية.