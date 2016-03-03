عبدالله بن زايد: الإمارات حريصة على تطوير التعاون مع «الناتو»

أكد سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان، وزير الخارجية والتعاون الدولي، حرص دولة الإمارات واهتمامها بتطوير التعاون مع «الناتو» في مختلف المجالات وتبادل المعلومات والخبرات الفنية والدفاعية.

جاء ذلك خلال استقبال سموه في ديوان عام الوزارة أمس ينس ستولتنبرغ أمين عام حلف شمال الأطلسي «الناتو».

واستعرض سموه مع ستولتنبرغ مجالات التعاون والتنسيق بين دولة الإمارات والناتو وتطوير سبل هذا التعاون بما يخدم السلام والاستقرار الإقليمي والدولي، كما تم خلال اللقاء بحث عدد من القضايا والمواضيع ذات الاهتمام المشترك.

وحضر اللقاء السفير سعيد عبيد الكعبي المندوب الدائم لدولة الإمارات لدى حلف شمال الأطلسي «الناتو».

إنجازات

ومن جهة ثانية استقبل سمو الشيخ عبدالله بن زايد بديوان عام الوزارة أمس وفداً من كلية الدفاع الوطني برئاسة اللواء ركن طيار رشاد محمد سالم السعدي قائد الكلية.

ورحب سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان خلال اللقاء بوفد الكلية وأكد حرص وزارة الخارجية والتعاون الدولي على مد جسور التواصل مع كافة المؤسسات بالدولة مثمناً قرار القيادة الرشيدة بإنشاء الكلية التي تمثل امتداداً للصروح الأكاديمية والعلمية في دولة الإمارات وترجمة واقعية لاهتمام القيادة بتوفير كافة سبل العلم والمعرفة على أرض الدولة.

وتناول سموه ووفد الكلية التطورات في المنطقة وعلاقة دولة الإمارات بدول الجوار، إلى جانب التطرق لعدد من الموضوعات على الصعيد العالمي.

وقال: إن هناك دوراً مأمولاً للكلية في تحقيق المزيد من الإنجازات العلمية والأكاديمية في دولة الإمارات وفقاً لمعايير معاصرة وأن تساهم مخرجاتها وكوادرها في دعم مسيرة التنمية في شتى المجالات، متمنياً لها النجاح والتوفيق وتحقيق أهدافها ورسالتها العلمية.

عرض

بدوره قدم قائد كلية الدفاع الوطني إيجازاً تضمن عرضاً لمهمة كلية الدفاع الوطني ومنهاجها العام وأهدافها المتمثلة في إعداد وتأهيل القيادات العسكرية والمدنية ورفع قدراتها لتحديد وتقييم تحديات الأمن الوطني والإقليمي والدولي، وفهم أسس ومتطلبات إدارة وتوظيف موارد الدولة من أجل حماية المصالح الوطنية.

وتم في ختام الزيارة التقاط الصور التذكارية للوفد مع سموه.