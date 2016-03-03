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راشد بن حمدان يتفقد معرض بلدية دبي لذوي الإعاقة

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راشد بن حمدان يتفقد معرض بلدية دبي لذوي الإعاقة راشد بن حمدان يتفقد معرض بلدية دبي لذوي الإعاقة

تفقد الشيخ راشد بن حمدان بن راشد آل مكتوم معرض بلدية دبي لذوي الإعاقة في مبنى البلدية بحضور المهندس حسين ناصر لوتاه مدير عام بلدية دبي وعدد من المسؤولين بالدائرة وفريق عمل رعاية الأشخاص ذوي الإعاقة.

واطلع على إنجازات ذوي الإعاقة من موظفي البلدية وما حققوه خلال عملهم بالدائرة من بطولات رياضية وكؤوس وميداليات توجوا بها من خلال بطولات شاركوا بها داخل وخارج الدولة، إلى جانب أعمال فنية ولوحات قام بتنفيذها وتصميمها فئة ذوي الإعاقة علاوة على بعض أعمال وإنجازات البلدية في هذا المجال.

كما اطلع على خدمة الكراسي المائية المتحركة لذوي الإعاقة وكبار السن في حديقة شاطئ الممزر، وكراسي الإخلاء بمباني ومرافق البلدية، وعلى بعض المطبوعات مثل دليل كيفية التعامل مع ذوي الإعاقة ونشرات خدمات وتسهيلات الدائرة لذوي الإعاقة.

مبادرة

وتم إطلاع الشيخ راشد بن حمدان على مبادرة "في بلدية دبي.. إرادتي تتحدى إعاقتي" التي تم إطلاقها تماشياً مع رؤية حكومة دبي 2020، وتحقيقاً لمبادرة "مجتمعي.. مكان للجميع"، حيث تحرص الدائرة على دعم الأشخاص من ذوي الإعاقة من الموظفين والمتعاملين معاً، وذلك تحقيقاً لأهداف ضمان المشاركة الفعالة مع المجتمع، وتعزيز الالتزام المجتمعي مع كافة الفئات، وجعل بلدية دبي صديقة للأشخاص ذوي الإعاقة.

وتابع الأعمال والمبادرات المجتمعية ومنها تبنيها دعم ذوي الإعاقة وتمكينهم من العمل بالدائرة منذ سنة 1989، حيث بلغ عدد الأشخاص الحاليين على رأس العمل من تلك الفئة 51 موظفاً، كما قامت البلدية بتقديم كافة الدورات التدريبية اللازمة لإعانة تلك الفئة على تأدية واجباتها الوظيفية وتهيئة البيئة المناسبة لهم، وتطويرهم من خلال نقل المعرفة وتدريبهم، وبلغت عدد الدورات التدريبية 35 دورة في السنوات الثلاث الأخيرة، تنوعت بين الإدارية والفنية والسلوكية، هذا وقد تم تأهيل عدد 21 موظفاً مدربين للتعامل بلغة الإشارة مع ذوي الإعاقات من المتعاملين في جميع مراكز خدمة العملاء.

حرصت بلدية دبي على اعتماد إستراتيجية وسياسة خاصة برعاية ذوي الإعاقة وذلك في إطار حرصها على الاستجابة لمبادرة سمو الشيخ حمدان بن محمد ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي لجعل مدينة دبي صديقة لذوي الإعاقة بحلول عام 2020.

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