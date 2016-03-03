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سعود القاسمي ومنصور وطحنون بن زايد يعزون في وفاة علي العبار

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سعود القاسمي ومنصور وطحنون بن زايد يعزون في وفاة علي العبار سعود القاسمي ومنصور وطحنون بن زايد يعزون في وفاة علي العبار

قدم صاحب السمو الشيخ سعود بن صقر القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم رأس الخيمة، يرافقه سمو الشيخ محمد بن سعود بن صقر القاسمي ولي عهد رأس الخيمة، أمس، واجب العزاء في وفاة المغفور له علي راشد العبار، وذلك في خيمة العزاء في منطقة ند الشبا في دبي.

وأعرب سموه عن خالص تعازيه ومواساته لمحمد علي العبار رئيس شركة إعمار، نجل الفقيد ولإخوانه وذويه، سائلاً المولى عز وجل أن يتغمده بواسع رحمته، وأن يسكنه فسيح جناته، وأن يلهم أهله وذويه الصبر والسلوان.

كما قدم واجب العزاء إلى جانب سموه.. الشيخ صقر بن محمد بن صقر القاسمي وعبدالعزيز عبدالله الزعابي النائب الثاني لرئيس المجلس الوطني الاتحادي ومحمد أحمد رقيط آل علي مدير عام الدائرة الخاصة لصاحب السمو حاكم رأس الخيمة.

إلى ذلك، قدم سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة، أمس، واجب العزاء إلى محمد علي العبار رئيس شركة إعمار وإخوانه في وفاة والدهم المرحوم علي راشد العبار، وذلك في منطقة ند الشبا في دبي.

وعبر سموه عن صادق عزائه ومواساته إلى أبناء الفقيد وذويه.. راجيا المولى عز وجل أن يتغمده بواسع رحمته ورضوانه، وأن يسكنه فسيح جناته.

رافق سموه خلال العزاء معالي أحمد جمعة الزعابي نائب وزير شؤون الرئاسة.

كما قدم سمو الشيخ طحنون بن زايد آل نهيان مستشار الأمن الوطني، أمس، واجب العزاء في وفاة المغفور له علي راشد العبار وذلك في خيمة العزاء في منطقة ند الشبا في دبي.

وأعرب سموه عن خالص تعازيه ومواساته لمحمد علي العبار نجل الفقيد ولإخوانه وذويه، سائلاً المولى عز وجل أن يتغمده بواسع رحمته، وأن يسكنه فسيح جناته، وأن يلهم أهله وذويه الصبر والسلوان.

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