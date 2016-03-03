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حاكم رأس الخيمة يطلع على مشاريع وزارة تطوير البنية التحتية

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حاكم رأس الخيمة يطلع على مشاريع وزارة تطوير البنية التحتية حاكم رأس الخيمة يطلع على مشاريع وزارة تطوير البنية التحتية

اطلع صاحب السمو الشيخ سعود بن صقر القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم رأس الخيمة، على برامج ومشاريع وزارة تطوير البنية التحتية الخاصة بالبنية التحتية التي تقوم الوزارة بتنفيذها في الإمارة، وتتضمن عدداً من المشاريع الخدمية وشبكات الطرق، إضافة إلى الخطط والمشاريع المستقبلية التي تخدم المواطنين، وتوفير أرقى الخدمات وتأمين الحياة الحضارية الكريمة لهم.

استقبال

جاء ذلك، خلال استقبال صاحب السمو حاكم رأس الخيمة في قصر سموه بمدينة صقر بن محمد، بحضور سمو الشيخ محمد بن سعود بن صقر القاسمي ولي عهد رأس الخيمة، أمس، معالي الدكتور عبد الله بن محمد بلحيف النعيمي وزير تطوير البنية التحتية.

حضور

وحضر اللقاء الشيخ صقر بن محمد بن صقر القاسمي، وسعادة مبارك على الشامسي، ومنذر محمد بن شكر الزعابي مدير عام دائرة بلدية رأس الخيمة، والدكتور سيف محمد الغيص المدير التنفيذي لهيئة البيئة والتنمية في رأس الخيمة، والمهندس أحمد محمد الحمادي مدير عام دائرة الأشغال والخدمات العامة.

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