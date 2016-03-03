النعيمي يتقبل تعازي حمد الشرقي بوفاة محمد بن ناصر

أدى صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، وصاحب السمو الشيخ حميد بن راشد النعيمي عضو المجلس الأعلى حاكم عجمان، صباح أمس في جامع الشيخ زايد في منطقة الجرف، صلاة الجنازة على جثمان المغفور له الشيخ محمد بن ناصر بن راشد النعيمي نجل سمو الشيخ ناصر بن راشد النعيمي نائب حاكم عجمان.

صلاة

كما أدى الصلاة إلى جانب سموهما.. سمو الشيخ عبدالله بن سالم بن سلطان القاسمي نائب حاكم الشارقة، وسمو الشيخ عمار بن حميد النعيمي ولي عهد عجمان، وسمو الشيخ ناصر بن راشد النعيمي نائب حاكم عجمان، والشيخ أحمد بن حميد النعيمي ممثل صاحب السمو حاكم عجمان للشؤون الإدارية المالية، والشيخ عبدالعزيز بن حميد النعيمي رئيس دائرة التنمية السياحية، والشيخ راشد بن حميد النعيمي رئيس دائرة البلدية والتخطيط.

حضور

وأدى الصلاة أيضاً الشيخ سعيد بن راشد النعيمي والشيخ حمدان بن راشد النعيمي والشيخ صقر بن راشد النعيمي والشيخ محمد بن راشد النعيمي، والشيخ أحمد بن راشد النعيمي، والشيخ سلطان بن راشد النعيمي، وأشقاء الفقيد، وشيوخ آل النعيمي، وعدد من أعيان ووجهاء البلاد وكبار المسؤولين ومديري الدوائر المحلية والاتحادية وجموع المواطنين وأبناء الجاليات العربية والإسلامية المقيمة.

وبعد الانتهاء من صلاة الجنازة تم تشييع جثمان المغفور له الشيخ محمد بن ناصر النعيمي إلى مثواه الأخير في مقبرة الجرف.

مواساة

وتقبل صاحب السمو الشيخ حميد بن راشد النعيمي حاكم عجمان أمس العزاء من صاحب السمو الشيخ حمد بن محمد الشرقي عضو المجلس الأعلى حاكم الفجيرة في وفاة المغفور له بإذن الله الشيخ محمد بن ناصر النعيمي، وذلك بحضور سمو الشيخ عمار بن حميد النعيمي ولي عهد عجمان، وسمو الشيخ ناصر بن راشد النعيمي نائب حاكم عجمان.

وأعرب صاحب السمو حاكم الفجيرة عن صادق مواساته وتعازيه إلى سموه، والى آل النعيمي الكرام، سائلاً المولى العلي القدير أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته ورضوانه ويسكنه فسيح جناته.

كما تقبل سموه التعازي من سمو الشيخ محمد بن حمد الشرقي ولي عهد الفجيرة، وسمو الشيخ طحنون بن محمد آل نهيان ممثل حاكم أبوظبي في المنطقة الشرقية، وسمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان وزير الخارجية والتعاون الدولي، والشيخ الدكتور راشد بن حمد الشرقي رئيس هيئة الفجيرة للثقافة والإعلام والشيخ مكتوم بن حمد الشرقي.

وتقبل سموه التعازي من سفراء كل من الدكتور محمد بن عبد الرحمن البشر سفير المملكة العربية السعودية، وهادي بن ناصر منصور الهاجري سفير دولة قطر ومحمد بن حمد صقر المعاودة سفير مملكة البحرين، والشيخ محمد بن عبدالله بن علي القتبي سفير سلطنة عمان وصلاح محمد البعيجان سفير دولة الكويت وباربارا أ ليف سفيرة الولايات المتحدة الأميركية لدى الدولة، ومن الشيوخ ووجهاء وأعيان البلاد وجموع المعزين من كبار المسؤولين ورجال الأعمال وأصحاب المؤسسات والهيئات المجتمعية وأبناء القبائل والمواطنين والمقيمين من أبناء الجاليات العربية والإسلامية والأجنبية الذين أعربوا عن خالص عزائهم وصادق مواساتهم لسموه وإلى آل النعيمي الكرام.. داعين الله العلي القدير أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته وأن يلهم ذويه وآل النعيمي الصبر والسلوان.

عزاء

تقبل التعازي إلى جانب صاحب السمو حاكم عجمان الشيخ أحمد بن حميد النعيمي ممثل صاحب السمو حاكم عجمان للشؤون المالية والإدارية، والشيخ عبدالعزيز بن حميد النعيمي رئيس دائرة التنمية السياحية، والشيخ راشد بن حميد النعيمي رئيس دائرة البلدية والتخطيط وأشقاء الفقيد وشيوخ آل النعيمي.

اتصال

تلقى صاحب السمو الشيخ حميد بن راشد النعيمي مساء أمس اتصالاً هاتفياً من الشيخ ناصر المحمد الصباح رئيس الوزراء السابق لدولة الكويت أعرب فيه عن صادق تعازيه ومواساته لسموه ووالد الفقيد وإلى آل النعيمي، داعياً المولى عز وجل أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته وأن يسكنه فسيح جناته وأن يلهم ذويه وآل النعيمي الكرام الصبر والسلوان.