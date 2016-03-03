ميرهان حسين تغادر قسم الهرم بعد إنهاء إجراءات إخلاء سبيلها

انهت الفنانة ميرهان حسين إجراءات إخلاء سبيلها بقسم شرطة الهرم، منذ قليل، وغادرت بصحبة عدد من أفراد أسرتها، ومن المقرر أن تتوجه الفنانة صباح، اليوم الخميس، إلى الطب الشرعى لتوقيع الكشف الطبى عليها لبيان ما بها من إصابات، وذلك بعد توجيهها اتهاماً لضابطين من قسم الهرم بالإعتداء عليها بالضرب وهتك عرضها.

ويذكر أن نيابة الهرم أمرت بإخلاء سبيل الفنانة بكفالة 5 آلاف جنيه، فى اتهامها بالاعتداء على ضباط قسم شرطة الهرم، كما أمرت النيابة بإخلاء سبيل ضابطين بضمان وظيفتهما لاتهامهما بالاعتداء على الفنانة.

ووجهت النيابة للفنانة الشابة تهمة التعدى بالضرب على موظف أثناء تأدية مهام وظيفته، والسب والقذف والسكر أثناء القيادة، كما اتهمت الضابطين بالاعتداء على الفنانة وهتك عرضها.

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تفاصيل تحقيقات النيابة مع "مريهان حسين"..الفنانة تتهم ضابطين بالتعدى عليها بالضرب وطلبا منها إجراء "تحليل سكر".. والضابطان: طلبنا منها الرخصة فألقتها على الأرض..والنيابة تخلى سبيلها بكفالة 5 آلاف جنيه