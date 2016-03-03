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خالد صلاح يطلق مبادرة لدعم العاملين بقناة الفراعين..ويعدهم بتوفير فرص عمل

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خالد صلاح يطلق مبادرة لدعم العاملين بقناة الفراعين..ويعدهم بتوفير فرص عمل خالد صلاح يطلق مبادرة لدعم العاملين بقناة الفراعين..ويعدهم بتوفير فرص عمل
أطلق الكاتب الصحفى خالد صلاح، رئيس مجلس إدارة وتحرير "اليوم السابع"، مبادرة لدعم العاملين بقناة الفراعين، حال إغلاق المحطة الفضائية، واعداً إياهم بتوفير فرص عمل فى قنوات تلفزيونية أخرى.

وقال رئيس مجلس إدارة وتحرير "اليوم السابع"، خلال برنامجه "آخر النهار" المذاع عبر فضائية "النهار"، إن جميع العاملين بقناة الفراعين أخوة مصريين، مضيفاً: "أعد العاملين فى القناة بفرص عمل فى النهار واليوم السابع وسأسير معهم..لا تقلقوا مما يحدث نحن أخواتكم وستجدون من يصرف لكم راوتبكم بالحلال.. وأى واحد فى الفراعين يحدثنى شخصياً وربنا يقدرنى.. اصبروا واللى جاى أحسن إن شاء الله".

وأكد خالد صلاح أن قناة الفراعين ملك عام لمصر، ولا يحق لتوفيق عكاشة بيع المحطة لأنه حصل على حق الاستغلال فقط.

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