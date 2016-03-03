حبس تاجر مخدرات لحيازته 2 كيلو حشيش وسلاح نارى بالجيزة

أمرت نيابة الجيزة بحبس عاطل 4 أيام على ذمة التحقيق لاتهامه بحيازة كمية من مخدر الحشيش وسلاح نارى غير مرخص، واعترف المتهم أنه كان يستعد لترويج المواد المخدرة المضبوطة بحوزته، وأن السلاح النارى يستخدمه فى الدفاع عن نفسه، كما اعترف أن المبلغ المضبوط بحوزته والبالغ 14 ألف جنيه من حصيلة ترويج المضبوطات.

كانت معلومات قد وردت للرائد هيثم خلف معاون مباحث قسم شرطة الجيزة، تفيد أن المتهم "عمر.ا" وشهرته أبو ستيت السابق اتهامه فى قضيتين، ومطلوب ضبطه وإحضاره فى قضيتين يتردد على دائرة قسم الجيزة لترويج المخدرات على عملائه. وبتكثيف التحريات، تم رصد تحركات المتهم، وإعداد كمين له ليتم القبض عليه بعد مطاردته مستقلاً سيارة ملاكى فارهة، وبحوزته 2 كيلو من مخدر الحشيش وطبنجة مطموسة الأرقام يشتبه فى كونها سلاحا ميريا مسروقا ومبلغ 14 ألف جنيه.

اعترف المتهم أمام المقدم هانى عكاشة رئيس مباحث قسم شرطة الجيزة، بحيازته للمواد المخدرة للاتجار بها والمبلغ المالى من حصيلة بيع المخدرات، وتحرر محضر بالواقعة، وأخطر اللواء خالد شلبى مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة وباشرت النيابة التحقيق.

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