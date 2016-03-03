توقيع اتفاقية تعاون بين موريتانيا والصندوق السعودى للتنمية

وقع وزير الاقتصاد والمالية الموريتانى المختار ولد أجاى اليوم الاربعاء فى نواكشوط مع المهندس يوسف بن ابراهيم البسام نائب الرئيس والعضو المنتدب للصندوق السعودى للتنمية على إتفاقية التمويل الاضافى لمشروع الخط الكهربائى عالى الجهد بين مدينتى نواكشوط ونواذيبو.

وتبلغ قيمة هذا القرض الميسر ما يناهز 17 مليار أوقية تنضاف إلى إتفاقيات سابقة ليصل مجموع مساهمة الصندوق السعودى فى هذا المشروع 50 مليار أوقية.

وأكد الوزير الموريتانى ان هذه الاتفاقية تترجم عمق الروابط التى تجمع موريتانيا والسعودية والتى شهدت دفعا قويا خلال السنوات الاخيرة وأنه سيمكن من توصيل الكهرباء لجميع القرى والتجمعات السكنية الواقعة على إمتداد هذا الخط مما سيكون له الاثر الايجابى على مستوى حياة سكان هذه القرى.

وقدم وزير الاقتصاد والمالية الشكر للصندوق السعودى للتنمية ومن خلاله للشعب والحكومة السعودية على الدعم المستمرالذى تقدمه لدعم مسيرة موريتانيا التنموية.

ومن جانبه أشاد العضو المنتدب للصندوق السعودى للتنمية بالعلاقات المتينة التى تربط البلدين الشقيقين مستعرضا أهداف المشروع التى من بينها المساهمة فى استغلال الموارد الطبيعية المتوفرة فى موريتانيا وخاصة الغاز الطبيعى والطاقة الشمسية.

وقال إن المملكة العربية السعودية من خلال الصندوق مولت أكثر من 24 مشروعا أكتمل منها 15 مشروعا شملت معظم القطاعات الحيوية معبرا عن سعادته فى أن هذه المشاريع لها دور كبير فى دفع عملية التنمية فى موريتانيا.

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