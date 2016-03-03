فياريال يرفض الارتقاء للمركز الثالث مؤقتا بتعادل أمام سلتا فيجو

مدريد،(إفي): فرط فياريال في فرصة الارتقاء للمركز الثالث في الليجا مؤقتا بعدما سقط في فخ التعادل السلبي أمام مضيفه سلتا فيجو اليوم الأربعاء، ضمن الجولة الـ27 من دوري الدرجة الأولى الإسباني لكرة القدم.

وبهذه النتيجة يرفع فياريال رصيده من النقاط لـ53 في المركز الرابع، ويرفض الارتقاء للمركز الثالث مؤقتا انتظارا لنتيجة المباراة التي سيحل فيها ريال مدريد، الثالث (54 نقطة)، أمام ليفانتي.

في المقابل، يأتي سلتا فيجو سادسا برصيد 42 نقطة.

وعلى ملعبه "سان ماميس" التهم أثليتك بلباو ضيفه ديبورتيفو لاكورونيا برباعية مقابل هدف، في مباراة شهدت تألق مهاجمه المخضرم، أريتز أدوريز، الذي أحرز ثلاثة أهداف "هاتريك".

تقدم "أسود الباسك" في النتيجة مبكرا عبر إيكر مونيايين في الدقيقة 13 قبل أن يضاعف المهاجم المخضرم وهداف الفريق، أريتز أدوريز، النتيجة بالهدف الثاني في الدقيقة 36.

وفي الشوط الثاني، قلص أوريول رييرا النتيجة للضيوف في الدقيقة 51 ، قبل أن يعود أدوريز مرة أخرى ويوسع الفارق بالهدف الثاني له والثالث للفريق بعدها بدقيقتين.

وواصل اللاعب ذاته التألق بعدما أحرز الهدف الثالث له "هاتريك" والرابع لفريقه ويقتل المباراة في الدقيقة 61.

وبهذه النتيجة يواصل الفريق الباسكي مسلسل انتصاراته في الليجا ليرتفع رصيده للنقطة 41 في المركز السابع، بينما تجمد رصيد الديبور عند 32 نقطة في المركز الثاني عشر.

وعلى ملعب "لا روساليدا" عاد فالنسيا لعزف نغمة الفوز من جديد بعدما حقق فوزا صعبا أمام مضيفه مالاجا بنتيجة (1-2).

وافتتح المهاجم الكرواتي دوجي كوب التسجيل للفريق الأندلسي في الدقيقة 13 لكن فالنسيا عادل النتيجة قبل نهاية الشوط بأربعة دقائق عن طريق النيران الصديقة عبر الحارس الكاميروني إدريس كاميني.

وفي الشوط الثاني، وضع الروسي دينيس تشيرشيف "الخفافيش" في المقدمة في الدقيقة 50.

وارتفع رصيد فالنسيا بهذا الانتصار للنقطة 34 نقطة في المركز التاسع، بينما ظل مالاجا في المركز الـ11 بعدما تجمد رصيده عند 32 نقطة.

وعلى ملعبه "رامون سانشيز بيثخوان" عاد إشبيلية لدرب الانتصارات من جديد وذلك إثر فوزه بهدف نظيف على ضيفه إيبار.

يدين الأندلسيون بهذا الفوز للمهاجم المخضرم فرناندو يورنتي صاحب الهدف الوحيد في الدقيقة 11 من بداية أحداث اللقاء.

وأصبح رصيد إشبيلية بعد هذه النتيجة 44 نقطة في المركز الخامس، بينما تجمد رصيد إيبار عند 36 نقطة يأتي بها في المركز الثامن.