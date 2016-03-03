"أوقاف سوهاج" تعقد اليوم ندوة دينية بعنوان "التسامح فى الإسلام"

قال الشيخ عبدالرحمن اللاوى مدير المساجد بمديرية الأوقاف بسوهاج، عن المديرية تعقد اليوم الخميس ندوة دينية بمركز شباب توشكى بمدينة سوهاج تحت عنوان "التسامح فى الإسلام".

وأضاف اللاوى فى تصريح خاص لـ"اليوم السابع" أن الندوة يحاضر فيها الشيخ عثمان سليم بدوى مدير الدعوة بأوقاف سوهاج، ويتحدث فيها عن التسامح بين أفراد المجتمع الواحد وأن التسامح سبيل الوحدة والقوة وأن الأديان جاءت بالسماحة واللين للإنسانية جمعاء وأن بالسماحة تعلو الأمم وتنهض المجتمعات.

- ندوة بمديرية الأوقاف بسوهاج حول مكافحة الإدمان وسبل علاجه

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