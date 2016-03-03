بالفيديو - أرسنال يرفض كل الهدايا ويخسر على ملعبه من سوانزي

رفض أرسنال هدايا منافسيه جميعا بعد أن خسر على ملعبه من سوانزي سيتي في الجولة الـ28 من الدوري الإنجليزي بهدفين مقابل هدف.

وواصل أرسنال نتائجه السيئة مؤخرا بعد أن فشل للمباراة الثالثة على التوالي في تحقيق الفوز لأول مرة منذ أبريل 2010.

وعلى الرغم من تقدمه بهدف إلا أن أرسنال فشل في تحقيق الفوز على سوانزي الذي يصارع الهبوط ليفقد فرصة تقليص الفارق مع ليستر المتصدر.

وفي نفس الجولة أيضا خسر توتنام أمام مضيفه وست هام ليخسر هو الآخر فرصة التصدر.

وبدأ أرسنال المباراة بقوة وكاد أن يسجل عن طريق سانشيز لكن القائم تصدى لها.

لكن في الدقيقة العاشرة نجح جويل كامبل في تسجيل الأول بعد تمريرة رائعة من أليكسيس سانشيز.

وكثف أرسنال هجماته على سوانزي سيتي لكنه فشل في تحويل أي منهما لهدف.

لكن في الدقيقة 33 أدرك سوانزي التعادل عن طريق روتليدج من انفراد ببتر تشك سددها على يساره.

وكاد أرسنال أن يسجل مجددا عن طريق جيرو لكن العارضة تصدت له.

في الشوط الثاني كاد أرسنال أن يسجل مجددا عن طريق سانشيز من ضربة حرة لكن عارضة فابيانسكي وقفت بجانبه للمرة الثالثة.

وأهدر سيجاردسون لاعب سوانزي أغرب فرصة في الموسم بعد أن راوغ بتر تشك وسددها خارج المرمى.

ولكن نجح أشلي ويليامز في تسجيل الثاني من ضربة حرة لعبها سيحاردسون لترتطم به وتسكن شباك تشك الذي خرج بشكل خاطيء.

بتلك النتيجة تجمد رصيد أرسنال عند 51 نقطة فيما رفع سوانزي رصيده إلى 30 نقطة في المركز الـ16.

شاهد أهداف المباراة