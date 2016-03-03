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بالفيديو - ريال مدريد يعود لدرب الانتصارات بفوز صعب أمام متذيل الترتيب

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بالفيديو - ريال مدريد يعود لدرب الانتصارات بفوز صعب أمام متذيل الترتيب بالفيديو - ريال مدريد يعود لدرب الانتصارات بفوز صعب أمام متذيل الترتيب

فالنسيا (إفي): عاد ريال مدريد لدرب الانتصارات من جديد في الليجا بعدما حقق فوزا صعبا أمام مضيفه ليفانتي بنتيجة (1-3) مساء اليوم الأربعاء ضمن الجولة الـ27 من دوري الدرجة الأولى الإسباني لكرة القدم.

أقيمت المباراة على ملعب "سيوتات دي فالنسيا" معقل ليفانتي.

أنهى الفريق الملكي الشوط الأول متقدما في النتيجة بهدفين مقابل واحد، حيث تقدم البرتغالي كريستيانو رونالدو في النتيجة من ركلة جزاء في الدقيقة 34 قبل أن يضاعف النتيجة بالهدف الثاني عن طريق النيران الصديقة عبر حارس أصحاب الأرض دييجو مارينو بعدما اصطدمت تسديدة بورخا مايورال في القائم الأيمن ثم ارتدت في ظهر الحارس وسكنت الشباك.

وقلص ديفيرسون سيلفا النتيجة لأصحاب الأرض في الدقيقة 39 بعد تمريرة الإيطالي جوسيبي روسي وضعته في مواجهة كيلور نافاس ليضعها على يساره بمهارة.

وفي الشوط الثاني، أمن إيسكو النقاط الثلاث بالهدف الثالث في الدقيقة الثانية من الوقت المحتسب بدلا من الضائع بعد تمريرة رونالدو من داخل المنطقة ليسدد مباشرة في الشباك.

وعاد الميرينجي بهذه النتيجة لطريق الانتصارات، بعد هزيمته في الديربي أمام أتلتيكو مدريد، ليرفع رصيده للنقطة 57 في المركز الثالث، فيما تجمد رصيد لفيانتي عند 20 نقطة يقبع بها في قاع الترتيب.

شاهد الأهداف

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فيديو اليوم السابع

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