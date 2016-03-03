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أبوريدة يوضح.. كيف خسر العرب فرصة لا تتكرر لرئاسة الفيفا

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أبوريدة يوضح.. كيف خسر العرب فرصة لا تتكرر لرئاسة الفيفا أبوريدة يوضح.. كيف خسر العرب فرصة لا تتكرر لرئاسة الفيفا

تأهل يوفنتوس لنهائي كأس إيطاليا للموسم الثاني على التوالي بعدما تغلب على منافسه إنتر ميلان بركلات الترجيح.

وحل يوفنتوس ضيفا على ملعب جوسيبي مياتزا في إطار إياب دور النصف النهائي يوم الأربعاء بعد التغلب عليه ذهابا بثلاثية مقابل لا شيء.

ولكن نجح البيانكونيري في رد الهزيمة إيابا بثلاثية دون رد أيضا.

افتتح مارسيلو بروزوفيتش أهداف النيراتزوري في الدقيقة 16، قبل أن يسجل إيفان بيريسيتش الهدف الثاني في الدقيقة 49.

وفي الدقيقة 82 عاد بروزوفيتش وسجل هدفه الشخصي الثاني والثالث لفريقه من ركلة جزاء، ليلجأ الفريقان لشوطين إضافيين.

ولم ينجح كلا الفريقان في تسجيل أي أهداف في الأشواط الإضافية ليتم اللجوء لركلات الترجيح التي ابتسمت ليوفنتوس بعدما فاز بنتيجة 5-3.

ويعد هذه هي المرة الأولى لليوفنتوس التي يتأهل فيها لنهائي كأس إيطاليا لموسمين متتاليين بعد عامي 1959 و1960.

ويعد يوفنتوس هو أكثر الفرق المتوجة باللقب بواقع 10 مرات.

ويستعد البيانكونيري بذلك لملاقاة إيه سي ميلان في النهائي.

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