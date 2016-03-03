زيزو يسلم تقريرا لمارتن يول عن تقييم لاعبي الأهلي

أكد عبد العزيز عبد الشافي "زيزو" المدير الفني المؤقت للأهلي أنه انتهى من كتابة تقريره الفني للهولندي مارتن يول المدرب الجديد للفريق.

وقال زيزو عبر قناة الحياة 2:"انتهيت من التقرير الفني وسلمته للمدرب الهولندي، ومحتوى التقرير يخصه فقط بشأن تقييم اللاعبين".

وأضاف أنه عقد جلسة مع مارتن يول عقب المؤتمر الصحفي تحدثا خلالها في أمور عديدة عن الفريق فنيًا وبدنيًا وطبيًا.

وقاد "زيزو" الأهلي مؤقتًا في 8 مباريات، قاده للفوز 5 مرات على الإسماعيلي والاتحاد والزمالك وإنبي وبتروجيت، مقابل 3 تعادلات أمام طلائع الجيش وغزل المحلة والمصري.

وكان محمد الحبشي وكيل أعمال مارتن يول قد أكد في وقت سابق أن المدرب الهولندي سيبدأ عمله مع الأهلي في لقاء مصر المقاصة المقبل (طالع التفاصيل).