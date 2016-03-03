أخبار عاجلة

كأس الكونفدرالية: لقاء مع د. علي الطرابيلي رئيس بعثة المصري في أوغندا -
كأس الكونفدرالية: توقعات الجماهير من بورسعيد لمباراة كمبالا والمصري -
كأس الكونفدرالية: تشكيل سموحة والتحديات التي تواجهه أمام بيدفيست في ذهاب دور الـ 32 بالكونفدرالية -
ضبط شخص بتهمة النصب والاحتيال على المواطنين بزعم بيع أراضي -
بالصور.. تعرف على مدينة "القطط" في تركيا -
فنانة مصرية تشارك إيلي صعب في الموسم الثاني من "بروجيكت رانواي" -
كأس الكونفدرالية: لقاء مع مي طه سفير مصر في أوغندا حول استقبال النادي المصري قبل مواجهة كمبالا سيتي -
كأس الكونفدرالية: وجهات نظر نجوم نادي سموحة للقاء بيدفيست -
المرصد السوري: مقتل 15 بينهم أطفال في غارات للتحالف على الرقة -
شابة ألمانية تقتحم بسيارتها حجرة نوم أسرة وتحدث خسائر بـ50 ألف يورو -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. رياضة
  4. فيديو اليوم السابع

عبد الحفيظ يحدد الرسالة من فوز الأهلي على بتروجيت

Google+ Print
عبد الحفيظ يحدد الرسالة من فوز الأهلي على بتروجيت عبد الحفيظ يحدد الرسالة من فوز الأهلي على بتروجيت

أكد سيد عبد الحفيظ مدير الكرة بالأهلي أن فوز فريقه على بتروجيت بهدفين في الدوري، له أهمية كبيرة في توصيل رسائل للمنافسين.

وأوضح عبد الحفيظ: "بتروجيت فريق قوي للغاية، يضم لاعبين مميزين، ويحقق نتائج قوية، فلم يخسر سوى 3 مباريات فقط، كما لم يسقط بفارق هدفين منذ الجولة السابعة".

وأضاف عبر قناة الحياة 2: "الفوز على بتروجيت يؤكد أن الأهلي قادر على ضرب فرق مستقرة، وهي رسالة لباقي المنافسين".

وأشار إلى أن الأهلي أدى بشكل جيد أول 22 دقيقة، ثم تراجع المستوى آخر 15 دقيقة من الشوط الأول، حيث ضغط بتروجيت وهدد الأهلي بمحاولات عديدة وحصل على أكثر من ركلة ركنية.

وأتم: "ولكن الأهلي سيطر على الشوط الثاني بالكامل، وحقق فوزًا مستحقًا".

ورفع الأهلي رصيده إلى 42 نقطة في المركز الأول بفارق ست نقاط عن الزمالك الذي يلاقي الإنتاج الحربي بنفس الجولة مساء الخميس.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

فيديو اليوم السابع