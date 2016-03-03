تحليل في الجول - هشام حنفي يتحدث عن.. فرصة مؤمن وغضب إيفونا ومنتخب مارتن يول

يرى هشام حنفي نجم الأهلي السابق أن الشوط الأول للفريق أمام بتروجيت كان دون المستوى بسبب غياب حلقة الوصل بين الهجوم والدفاع بعد نجاح طلعت يوسف المدير الفني في ذلك.

ويحلل هشام حنفي مباراة بتروجيت والأهلي لـ FilGoal.com التي انتهت بفوز الفريق الأحمر 2-0.

وقال هشام حنفي لـFilGoal.com عقب المباراة: "الأهلي بدأ المباراة في الشوط الثاني ونجح في تقديم كرته الحقيقية من حيث الاختراق من العمق واللعب على الأطراف".

وأضاف "التمرير الطولي والضغط على المنافس في كل مكان، وبالتالي كان الفوز طبيعيا في ظل التطور الذي حدث".

"وجود مارتن يول في المدرجات تسبب في ضغط اللاعبين.. كل لاعب يرغب في لفت نظره".

"وأعتقد أن فرصة مؤمن زكريا الضائعة كانت بسبب رغبته في ضمان الكرة ليرسل رسالة للمدرب الجديد، ولن يحكم عليه من لقطة واحدة أو يستبعده من حساباته لإهداره كرة مميز بها من الأساس".

غضب إيفونا

ويعتقد هشام حنفي أن غضب إيفونا سببه مشاكل نفسية للاعب بعد دخوله في أزمة مع حسام غالي والنادي رفض سفره لقضاء الإجازة في الجابون.

وأشار "اللاعب الأجنبي يتأثر بذلك كثيرا، وعلى الجهاز الفني الجديد معالجته نفسيا خاصة أنه لديه إمكانات رائعة ويجب الاستفادة منه بشكل أفضل".

مارتن يول

وماذا عن المطلوب من مارتن يول؟

وقال يول: "في الفترة المقبلة يجب أن يتحسن الأداء للأفضل تحت قيادة مارتن يول، الأهلي جلب مدير فني عالمي وصاحب خبرات كبيرة وسيدفع له راتبا ضخما وبالتالي لابد أن نرى النتائج".

وأضاف "مطلوب من المدير الفني أن يطور أداء اللاعبين مع مرور الوقت سيصل للتشكيل المناسب وأن يترجم استحواذ الفريق إلى فرص أكبر ونرى أهلي أفضل في كل النواحي".

وأتم "مارتن يول لديه منتخب مصر الآن.. فريق متكامل من الأساسيين والبدلاء ومن هم خارج القائمة، عليه أن يصل للتوليفة الأفضل التي تضمن حصول كل لاعب على الفرصة والتدوير بين الجميع ليثبت نجاح تجربته مع الفريق".

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