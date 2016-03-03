أبو ريدة يعلن رسميا ترشحه لرئاسة اتحاد الكرة المصري

أعلن هاني أبو ريدة عضو المكتب التنفيذي في الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) عن ترشحه رسميا على مقعد الرئيس بانتخابات اتحاد الكرة المصري.

وتقام انتخابات اتحاد الكرة في سبتمبر المقبل في ظل وجود مجلس الإدارة برئاسة جمال علام الذي تنتهي دورته الانتخابية خلال أشهر قليلة.

وقال أبو ريدة عبر قناة صدى البلد لبرنامج (مع شوبير) يوم الأربعاء: "قراري نهائي بنية الترشح على مقعد رئاسة اتحاد الكرة".

وأضاف "من أسباب هذا القرار هو أن منتخب مصر في الفترة الأخيرة (بيتلطش) فيه من الكل، ليس له وضعه التنظيمي ويحتاج دعم الجميع".

ودخل أبو ريدة -63 عاما- اتحاد الكرة لأول مرة كعضو مجلس إدارة في 1991، ثم تم انتخابه لمدة ثلاث دورات كأمين صندوق حتى 2003.

وانتقل أبو ريدة للعمل في الاتحاد الإفريقي في 2004 كعضو في المكتب التنفيذي حتى 2011.

ودخل المكتب التنفيذي الدولي في عام 2009.