ترفرف الفراشات مع إبداعات مجموعة تو باترفلاي من ￼￼￼￼￼￼￼￼￼فان كابف آند آربلز

تحتفل فان كليف أند آربلز في شهر مارس/ آذار بربيع هذا العام من خلال كشف النقاب عن قطع جديدة في مجموعتها تو باترفلاي Two Butterrly. ابتكارات مستوحاة من كل عذوبة وحيوية فصل الربيع، لتجمع الألق الناعم لأم الآلئ مع الذهب الوردي، مع بريق الألماس النقي.

مأخوذة بشهد صحوة الطبيعة، تحتفل الدار بقدوم الربيع كل عام مع ابتكارات جديدة ممهورة ببهاء أثري. ومع ازدهار هذه الجوهرة، فإنّها تسّجل طيف الألوان اللا متناهي في النباتات، أورجفة البتلات، أو رفّة الأجنحة المرهفة. فالفراشات شعارات حقيقية لدى دار فان كليف أند آربلز، حاضرة في مخيلة الدار منذعشرينات القرن الماضي، وتعود هذا الموسم وتعود هذا الموسم لتعبر عن الطاقة المرحة المفعمة في فصل التجدد هذا. في مجموعة تو باترفلاي Two Butterfly، تكشف الفراشات عن أنفسها متألقة بشكل مفرد أو في ثنائيات، لتعانق البشرة بلطف، كأنها رسل الطبيعة الخيرة.