أسبوع باريس في يومه الأول.. يفتح ذراعيه للمصممين الشباب

أهم ما يميز عروض باريس للازياء الجاهزة لخريف وشتاء 2016-2017 التي بدأت يوم امس، هو عرض المصمّم الجورجي ديمنا غفاساليا Demna Gvasalia الذي سيقدم أول مجموعة له لدار الأزياء العريقة بالنسياغا Balenciaga، وغياب المدراء الفنيين لأشهر دور الأزياء الفرنسية وهي ديور Dior ، لانفان Lanvin وليونارد Leonard. ولغاية الآن لم تؤكد أسماء المرشحين لخلافة كل من راف سيمونز وألبير الباز رغم الشائعات التي انتشرت مؤخراً. الأكيد هو أن دار لانفان Lanvin أوكلت عرض هذا الموسم للمصممة شيمينا كامالي Chemena Kamali التي سبق لها وتعاملت مع دار كلوي Chloe أما دار ديور Dior فقد أوكلت مهمة رسم أزياء العرض للمصممين السويسريين سيرج روفيو Serge Ruffieux ولوسي مايرLucie Meier.

ستدوم عروض باريس تسعة أيام، يعرض خلالها 92 عرضاً في البرنامج الرسمي، تمثل هذه العروض 25 جنسية مختلفة، وهو دليل على انفتاح باريس وتشجيعها للمصممين الشباب ومن بينهم المصممة النيوزيلندية ليزيلور فرويجن Liselore Frowijn التي حصلت في سنة 2014 على جائزة كلوي Chloe في المهرجان العالمي للموضة، والمصمم البلجيكي Glenn Martens المدير الفني لدارY/Project اللذان قدما عروضهما في اليوم الأول من أسبوع باريس.

استوحت المصممة النيوزيلندية ازياءها من عالم الفنانة الأمركيية نيكي دو سان فال Niki de Saint Phalle حيث جاءت غنية بالألوان الصارخة وخاصة البنفسجي، الأحمر والأصفر، والقصات الأوفرسايز التي بصمت الفساتين والمعاطف الشتوية، وقد عكست بعض التفاصيل رسومات نيكي سان فال مثل قماش الحمار الوحشي المخطط والفرو الملوّن والاكسسورات الخارجة عن المألوف.

أما المصمم البلجيكي الايطالي أنطوني فاكاريلو Anthony Vaccarelo فلم يقدم جديداً، حيث بقي وفياً لأسلوبه الجريء. تميزت أزياء عرضه بالقصات ذات الفتحات الجريئة والتنانير القصيرة المصنوعة من الجلد والجاكتات الجلدية التي استوحاها من أزياء سائقي الدراجات النارية. وكالعادة، غلب على العرض اللون الأسود مع لمسة من اللونين الأبيض والأحمر.

على عكس أنطوني فاكاريلو Anthony Vaccarello، قدم لنا المصمم صاموييل دريرا Samuel Drira مصمم دار نهيرا Nehera عرضاً هادئاً غلبت عليه الألوان الأحادية التي تنوعت ما بين الأبيض والبيج. وقد جاءت القصات محدّدة المعالم، وخاصة الجاكتات العريضة المستوحاة من قصات الجاكتات الرجالية. اتسم العرض بتنوع كبير في الخامات حيث تلاعب المصمم ما بين الحرير والقطن والقماش المخملي.

أخذنا سيمون بورت Simon porte مصمم دار جاكموس Jacquemus الى عالم خارج عن المألوف من خلال أزياء ممزقة ومربوطة بالأشرطة. غلبت على العرض التايورات ذات الجاكتات "الأوفرسايز" والأكتاف العريضة والمربعة، والأقمشة ذات الرسومات المربعة والمخططة، تذكر بمربعات أقمشة أغطية طاولات الأكل. جاء عرض دار جاكموس غريباً لكنه لم يخل من الإبداع والتميّز.