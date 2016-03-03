أخبار عاجلة

كأس الكونفدرالية: لقاء مع د. علي الطرابيلي رئيس بعثة المصري في أوغندا -
كأس الكونفدرالية: توقعات الجماهير من بورسعيد لمباراة كمبالا والمصري -
كأس الكونفدرالية: تشكيل سموحة والتحديات التي تواجهه أمام بيدفيست في ذهاب دور الـ 32 بالكونفدرالية -
ضبط شخص بتهمة النصب والاحتيال على المواطنين بزعم بيع أراضي -
بالصور.. تعرف على مدينة "القطط" في تركيا -
فنانة مصرية تشارك إيلي صعب في الموسم الثاني من "بروجيكت رانواي" -
كأس الكونفدرالية: لقاء مع مي طه سفير مصر في أوغندا حول استقبال النادي المصري قبل مواجهة كمبالا سيتي -
كأس الكونفدرالية: وجهات نظر نجوم نادي سموحة للقاء بيدفيست -
المرصد السوري: مقتل 15 بينهم أطفال في غارات للتحالف على الرقة -
شابة ألمانية تقتحم بسيارتها حجرة نوم أسرة وتحدث خسائر بـ50 ألف يورو -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. هو وهى
  4. موضة
  5. سيدتي

باقة من الحبّ والجمال من "بياجيه" في عيد الأمّ

Google+ Print

الأربعاء 02-03-2016 18:40

الوردة الآسرة والفوّاحة رمز تقليدي للحب والتقدير في عيد الأم، وها هي اليوم تعكس مزاياها السرمدية كزهرة مشرقة ومتلألئة من الذهب النفيس وحبّات الألماس الساطعة. فملكة الأزهار، المقطوفة حديثاً من حديقة "بياجيه" Piaget، تتألّق بجمالها الفاتن من خلال شاعرية صياغة الذهب وترصيع الأحجار الكريمة. وردة "بياجيه" Piaget إشادة دائمة بحبّ الأمّ وحنانها، لذا تكشف لنا اليوم عن أوجه متعدّدة لها في مجموعة من التصاميم الأنثوية والجذّابة الجديدة.
تُقدّم الإضافات الجديدة بكلّ حبّ وأناقة إلى جانب الابتكارات الكلاسيكية من مجموعة "بياجيه روز" Piaget Rose، بحيث يكشف كلّ منها جانباً مختلفاً من جوانب ملكة الأزهار. ومع خاتم مضفّر يلّف الإصبع ببريق ألماساته، تظهر المرأة جانبها الأكثر جرأة، فتتألّق بشكل لافت كوردة جذّابة مع بتلاتها الفاخرة، المرصّعة بالأحجار، ناثرة توهّجها؛ أو تبرز طبيعتها المتبدّلة من خلال الذهب المخرّم بكلّ دقّة. ومع نقائها الخاطف للأنفاس وجمالها الأنثوي، تُصبح وردة "بياجيه" Piaget الرمز الأمثل للحبّ في عيد الأمّ.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

سيدتي