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انتظام حركة المرور بالزقازيق بعد توقفها بسبب العثور على جسم من مخلفات الحرب

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انتظام حركة المرور بالزقازيق بعد توقفها بسبب العثور على جسم من مخلفات الحرب انتظام حركة المرور بالزقازيق بعد توقفها بسبب العثور على جسم من مخلفات الحرب
انتظمت الحركة المرورية بمدينة الزقازيق وبالتحديد فى ميدان القومية، بعد توقف الحركة فية لأكثر من ساعة مما تسبب فى حدوث تكدس مروري ، لقيام الأجهزة الأمنية بعمل كرودن أمنى، حول عبوة جسم غريب وتعامل الخبراء المفرقعات معه لتفكيكها وإبطال مفعوله.

وقال شاهد عيان و يدعى أيمن طة، أنه عثر على جسم غريب بالقرب من نادي المصرية بلازا بمنطقة القومية، و تم الاتصال بالحماية المدينة والشرطة، حيث انتقلت الاولى وطوقت المنطقة وبعد تجمهر المئات من الأهالى فى حالة ذعر وتم توقيف المرور فى المنطقة مما سببا أزمة مرورية لكونها منطقة حيوية و فور وصول خبراء المفرقعات تعاملوا مع البلاغ .

و أفاد مصدر مسئول بغرفة عمليات محافظة الشرقية، لـ "اليوم السابع"، أن الجسم المعثور عليه، هو من مخلفات الحرب و تم التحفظ علية ومن مقرر تشكيل لجنة تسليمة للجهات المعنية .

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