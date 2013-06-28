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إمام مسجد الصحابة لمحافظ سوهاج: "اتق الله وتواجد بالشارع"

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إمام مسجد الصحابة لمحافظ سوهاج: "اتق الله وتواجد بالشارع" إمام مسجد الصحابة لمحافظ سوهاج: "اتق الله وتواجد بالشارع"

وجه الدكتور عبد الله رضوان إمام مسجد الصحابة بسوهاج، رسالة للدكتور يحى عبد العظيم محافظ سوهاج من على منبر مسجد الصحابة، طالبه فيها بتقوى الله فى سوهاج.

جاء ذلك أثناء خطبة الجمعة اليوم، بمسجد الصحابة بوسط مدينة سوهاج والتى كان موضوعها "غربة الإسلام وصراع الهوية".

وفى معرض حديثه فى الجزء الثانى من الخطبة عن الأوضاع الراهنة والعوامل التى أدت إليها تسأل "الدكتور رضوان: "أين محافظ سوهاج؟ من الحادث فى سوهاج من أزمات؟ وما دور السلطات التنفيذية وعلى رأسها المحافظ من مشاكل الناس؟"، موجها له رسالة قوية مفادها: "محافظ سوهاج اتق الله فى المدينة فالناس تحتاج لمن يحل مشاكلهم والتواجد معهم فى همومهم".

وأشار إمام المسجد إلى أن هناك حصارا يتم على الإسلاميين من قبل الإعلام والقضاء والتنفيذيين فى المصالح الحكومية، وطالبه بالتواجد فى الشارع بين الناس.

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مصر 365