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طاهر أبو زيد لـ"خالد صلاح":دعم مصر ولد ليبقى..والبرلمان معبر حقيقى عن الشعب

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طاهر أبو زيد لـ"خالد صلاح":دعم مصر ولد ليبقى..والبرلمان معبر حقيقى عن الشعب طاهر أبو زيد لـ"خالد صلاح":دعم مصر ولد ليبقى..والبرلمان معبر حقيقى عن الشعب
أكد طاهر أبو زيد وزير الرياضة الأسبق، وعضو مجلس النواب والقيادى بائتلاف "دعم "، أنه كغالبية أعضاء البرلمان صوت لإسقاط العضوية عن توفيق عكاشة، بعد لقائه بالسفير الإسرائيلى ودعوته للتطبيع.

ورداً على وجود توجيهات لدعم مصر بإسقاط عضوية عكاشة، قال أبو زيد، فى حواره مع الكاتب الصحفى، خالد صلاح خلال برنامج "آخر النهار" المذاع عبر فضائية "النهار"، "لم نتأخر فى رد الفعل المباشر الواضح وهذا نهج دعم مصر.. وكان لدينا توجيه مصرى وتوجيه من خلال الأمانة وقسم البرلمان الذى يحمل فى كلماته العهد بيننا وبين الشعب فى الحفاظ على إرادته ورعاية مصالح الوطن واحترام القانون والدستور".

وأكد أن مصر تمر بمرحلة سياسية جديدة فى مناخ ديمقراطيى حقيقى، مؤكداً أن ائتلاف "دعم مصر" ولد ليبقى لأنه يحمل الكياسة والفطنة والوطنية التى تشعره بأهمية المرحلة، مضيفاً "لا نخطط لفكرة تحويل الائتلاف لحزب الآن ونعيش المرحلة بظروفها، حيث أن 80% من قوام هذا الائتلاف مستقلين بجانب بعض الأحزاب.. وأشعر أن البرلمان معبر حقيقى عن حقيقة المصريين".

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بعد إسقاط عضوية توفيق عكاشة..خالد صلاح:نواب البرلمان أعادوا تصحيح المسار وأوقفوا نزيف ابتذال السياسة..قدراتهم تجلت ضد الفوضى والتصويت أظهر قوة "دعم مصر".. ويؤكد: سأتوقف عن مهاجمته طالما لا يستطيع الرد
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