برج الثور حظك اليوم الخميس 3/3/2016

برج الثور على الصعيد المهنى: أن قابلتك بعض المشاكل فى عملك، فتحلى بالصبر، وخذ الأمور بهدوء، حتى لا تكبر المشكلة وتعرض نفسك للندم والخسارة، وتعامل مع مرؤوسيك برفق، فلا دخل لهم فى مشاكلك. على الصعيد العاطفى: يجب عليك الفصل فى علاقاتك العاطفية، بين النزوة والحب الحقيقى فعندما يكون شريك حياتك وفياً لك، فالمقابل عليك الإخلاص له، وأن تهتم به، وتعبر له عن مشاعرك، وألا تتركه، بل يجب عليك التمسك به. الثور على الصعيد الصحى: أن قابلتك مشكلة فى الجهاز التنفسى فيجب عليك تجنب كل مسببات الحساسية، كالغبار .. ويجب عليك الذهاب للطبيب كى لا يتضاعف الأمر معك.

>توقعات علماء الفلك لبرج الثور: بعض القرارات لا ينفع معها التردد، لذلك عليك الحسم فى اتخاذ قراراتك، حتى لا تخسر الكثير، التأنى جيد ولكن ليس فى كل الأمور.

شبكةعيونالإخبارية

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