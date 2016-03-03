162 سفينة عبرت قناة السويس بحمولة 10 ملايين طن خلال 4 أيام

أعلن الفريق مهاب مميش رئيس هيئة قناة السويس أن قناة السويس شهدت خلال الأربعة أيام الماضية، بداية من الأحد وحتى أمس الأربعاء، عبور 162 سفينة قناة السويس، بحمولة 10 ملايين طن، وشهدت لقناة من اتجاه الشمال عبور 86 سفينة بحمولة 5 ملايين و300 ألف طن، وعبرت من اتجاه الجنوب 76 سفينة بحمولة 4 ملايين و700 ألف طن .

وكشفت تقرير ملاحى صادر عن هيئة قناة السويس أن المجرى الملاحى شهد ،الأحد، عبور 35 سفينة بحمولة 2 مليون و700 ألف طن سفن حاويات وناقلات بترول من الاتجاهين، وأن قافلة الشمال شهدت عبور 18سفينة بحمولة مليون و500 ألف طن ، وأكبر حمولة كانت من نصيب سفينة الحاويات METTE MAERSK بحمولة 200 ألف طن .

وعبرت17 سفينة من اتجاه الجنوب (القناة الجديدة ) بحمولة مليون و 200 ألف طن، وأكبر حمولة كانت من نصيب ناقلة البترول اليونانية OLYMPIC LOYATYII بحمولة 164 ألف طن

وأشارت التقارير إلى أن القناه شهدت ، يوم الاثنين ، عبور 45 سفينة بحمولة 2 مليون و300 ألف طن سفن حاويات وناقلات بترول من الاتجاهين ، حيث شهدت قافلة الشمال عبور 26 سفينة بحمولة مليون و300 ألف طن ، وأكبر حمولة كانت من نصيب سفينة الحاويات المالطية CMA CGM NEVADAبحمولة 147 ألف طن قادمة من مالطا ومتجهة إلى الإمارات .

وعبرت 19 سفينة من اتجاه الجنوب ( القناة الجديدة ) بحمولة مليون طن ، وأكبر حمولة كانت من نصيب ناقلة البترول التى ترفع علم جزر المارشال AL SAMRIYAبحمولة 171 ألف طن.

وأضافت التقارير أن قناة السويس شهدت ، يوم الثلاثاء ، عبور 33 سفينة بحمولة 2 مليون و300 ألف طن سفن حاويات من الاتجاهين وأن قافلة الشمال شهدت عبور 18 سفينة بحمولة مليون و100 ألف طن ، وأكبر حمولة كانت من نصيب سفينة الحاويات ESTELLE MAERSK بحمولة 171 ألف طن .

وعبرت 15 سفينة من اتجاه الجنوب (القناة الجديدة ) بحمولة مليون و200 ألف طن ، وأكبر حمولة كانت من نصيب سفينة الحاويات MOGENS MAERSKبحمولة 200 ألف طن.

كما شهدت القناة، أمس الأربعاء، عبور 49 سفينة بحمولة 2 مليون و700 ألف طن سفن حاويات من الاتجاهين، وأن قافلة الشمال شهدت عبور 24 سفينة بحمولة مليون و400 ألف طن وان اكبر حمولة كانت من نصيب سفينة الحاويات الدينماركية MAYZ MAERSK بحمولة 200 ألف طن قادمة من فرنسا ومتجهة إلى سنغافورا.

وعبرت25 سفينة من اتجاه الجنوب (ألف ناة الجديدة ) بحمولة مليون و 300 ألف طن وإن أكبر حمولة كانت من نصيب سفينة الحاويات الد ينماركية ELLY MAERSK ايضا بحمولة 171 ألف طن

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