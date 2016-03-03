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برج الجدى حظك اليوم الخميس 3/3/2016

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برج الجدى حظك اليوم الخميس 3/3/2016 برج الجدى حظك اليوم الخميس 3/3/2016

برج الجدى على الصعيد المهنى:

أن كنت تتقاضى راتباً جيداً، فلم لا تستغل ذلك فى الاستثمار فى مشروع تجارى يدر لك دخل إضافى، وتستطيع بذلك تحسين مستوى معيشتك، وأيضاً تخفيف الضغط والحمل عنك.

الجدى على الصعيد العاطفى:

أن ساءت الأمور بينك وبين شريك حياتك، وتركك دون سؤال، عليك أنت أخذ المبادرة، والبدء بالصلح معه، حتى تذيب هذا الجليد الذى نشأ وكبر بينكما.

الجدى على الصعيد الصحى:

تجاهلك لصحتك، ووضعها فى ذيل أولوياتك سيجعلك غير قادر على ممارسة الحياة بالشكل اللائق، فى بداية الأمور ستصبح العادات الصحية ثقل عليك، لكن مع التعود ستجدك تفعل كل هذه الأشياء بشكل تلقائي.

توقعات علماء الفلك لبرج الجدى:

العودة إلى الوراء من المستحيلات، لذلك اترك الذكريات فى الماضى، وقم ببمارسة الحياة كما يجب، فأنت بذلك تضيع على نفسك يومك، ومستقبلك.

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مصر 365

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