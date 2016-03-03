عبد الله الشاهين مشيداً بـ"أبو هشيمة":جلب لمصر استثمارات بـ10 مليارات جنيه

أشاد رجل الأعمال الكويتى عبد الله الشاهين، رئيس مجلس إدارة شركة "اف اى بى كابيتال" والشريك بمجموعة حديد المصريين، بموقف البرلمان المصرى، من إسقاط عضوية توفيق عكاشة، مؤكداً أن هذا القرار أثلج صدور المستثمرين العرب.

واستنكر "الشاهين" فى مداخلة هاتفية مع الكاتب الصحفى خالد صلاح، ببرنامج "آخر النهار" المذاع عبر فضائية "النهار"، الهجمة الشرسة التى تعرض له شريكة رجل الأعمال أحمد أبو هشيمة فى وسائل الإعلام، قائلاً "أعمل فى مصر منذ أكثر من 10 سنوات ولدى علاقات إعلامية كثيرة، وأبو هشيمة ليس مجرد شريك بل أخ وصديق وعلى الجميع أن يعرف أن الـ5 سنوات السابقة كان الأصعب على أبو هشيمة فى محاولات إقناعنا كمستثمرين خليجين على الاستثمار معه فى مصر، وهذه نقطة صعبة للغاية فى ظل ثورتين وأكثر من رئيس ونظام حكم".

وكشف "الشاهين" عن أن أبو هشيمة استطاع جلب استثمارات بقيمة تفوق الـ 10 مليارات جنيه فى القطاع الخاص بمصر، مضيفاً "أتحدى أن يكون هناك قطاع خاص استطاع جلب استثمارات بـ10 مليارات جنيه، فى حين أن هناك شخص واحد مصرى أسمه أحمد أبو هشيمة استطاع جلب هذا الرقم، من خلال مسئولياته الاجتماعية فيما يتعلق بتطوير المدن الصناعية وخلق فرص عمل والكثير فيما يتعلق بصندق تحيا مصر والمساهمات المباشرة وغير المباشرة".

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