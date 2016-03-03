حظك اليوم برج العذراء الخميس 3/3/2016

برج العذراء على الصعيد المهنى:

على الصعيد العاطفى:

برج العذراء على الصعيد الصحى:

توقعات علماء الفلك لبرج العذراء:



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تأخذ مسؤوليات إضافية اليوم فى العمل، وهذا يدل على أدائك الجيد، سوف تأتى أيضا زيادة فى الراتب، لذلك اعمل بصدق على تحفيز نفسك باستمرار، ولكن إذا كنت تعمل من أجل حياة أفضل غدًا، استخدام إبداعك لإنجاز مهمتك.بدأت تشعر بأن التدخلات الرومانسية فى حياتك مملة وغير مجدية هذه الأيام، ومع ذلك نوع فريد وجديد من الرومانسية يعيد إليك الرغبة فى تشكيل تحالفات مع الناس من الجنس الآخر قريبًا، لا تفقد الأمل، ثمرة الصبر جيدة وهكذا سوف يكون أجرك.يشار إلى مستويات منخفضة من الطاقة وضعف القدرة على التحمل هذا اليوم، هذا ليس من المستغرب على الإطلاق، حاول أن تحصل على فترة من التأمل والهدوء لإعادة صحتك كما كانت عليه من قبل، إذا كنت ترغب فى الاستمرار فى أن تكون منتجًا، تحتاج أن تبتعد عن العصبية لفترة وجيزة.تحلى بالصبر والأخلاق الحميدة قد تكون هناك حاجة لوضع أهدافك الشخصية جانبًا من أجل التزام أو علاقة شخصية، الوقت مناسب لتجنب النزاعات وسوء التفاهم مع شريك حياتك، لا تهتم كثيرا؛ مع الإدارة السليمة سوف تكون قادرًا على الوفاء بكل وعودك.

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