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حظك اليوم برج العذراء الخميس 3/3/2016

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حظك اليوم برج العذراء الخميس 3/3/2016 حظك اليوم برج العذراء الخميس 3/3/2016

على الصعيد المهنى:

تأخذ مسؤوليات إضافية اليوم فى العمل، وهذا يدل على أدائك الجيد، سوف تأتى أيضا زيادة فى الراتب، لذلك اعمل بصدق على تحفيز نفسك باستمرار، ولكن إذا كنت تعمل من أجل حياة أفضل غدًا، استخدام إبداعك لإنجاز مهمتك.
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على الصعيد العاطفى:

بدأت تشعر بأن التدخلات الرومانسية فى حياتك مملة وغير مجدية هذه الأيام، ومع ذلك نوع فريد وجديد من الرومانسية يعيد إليك الرغبة فى تشكيل تحالفات مع الناس من الجنس الآخر قريبًا، لا تفقد الأمل، ثمرة الصبر جيدة وهكذا سوف يكون أجرك.
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برج العذراء على الصعيد الصحى:

يشار إلى مستويات منخفضة من الطاقة وضعف القدرة على التحمل هذا اليوم، هذا ليس من المستغرب على الإطلاق، حاول أن تحصل على فترة من التأمل والهدوء لإعادة صحتك كما كانت عليه من قبل، إذا كنت ترغب فى الاستمرار فى أن تكون منتجًا، تحتاج أن تبتعد عن العصبية لفترة وجيزة.
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توقعات علماء الفلك لبرج العذراء:

تحلى بالصبر والأخلاق الحميدة قد تكون هناك حاجة لوضع أهدافك الشخصية جانبًا من أجل التزام أو علاقة شخصية، الوقت مناسب لتجنب النزاعات وسوء التفاهم مع شريك حياتك، لا تهتم كثيرا؛ مع الإدارة السليمة سوف تكون قادرًا على الوفاء بكل وعودك.
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