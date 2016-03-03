حظك اليوم برج القوس الخميس 3/3/2016

برج القوس على الصعيد المهنى: حاول أن تنمى انتباهك إلى التفاصيل؛ لإكمال مهمة ستسند إليك اليوم، سوف تجذب انتباه رؤسائك فى العمل، تحتاج إلى التصدى لبعض المهام بطريقة فعالة خاصة بك، وهذا يمكن أن يفتح الباب لمزيد من الفرص فى حياتك المهنية. على الصعيد العاطفى: إذا كنت تعتقد أنك تلقيت تقييمات منخفضة من قِبل شريكك بشأن العلاقة الرومانسية بينكما، فهذا اعتقاد خاطئ، حاول أن تفكر جيدًا كيف تريد أن تبدو ونوع الشريك الذى ترغب أن تكمل حياتك معه، لا تتعجل بشأن الجواز، عليك اختيار الشريك المناسب. برج القوس على الصعيد الصحى: اليوم يدعو للراحة والاسترخاء، أنت من المحتمل أن تقضى يوم لتدليل نفسك، حجز جلسة بصالون تجميل أو العلاج بالمياه المعدنية ستكون فعالة جدًا اليوم، سوف تجد صعوبة فى الحفاظ على رشاقتك الأيام المقبلة. توقعات علماء الفلك لبرج القوس: الصداقة هى موضوع اليوم، يمكنك أن تلتقى مع الأصدقاء القدامى أو أن تزور صديق عزيز لديك فجأة، ستخرج من مأزق كنت تفكر به طويلا، من ناحية أخرى، حاول الحذر قليلا من الأصدقاء المقربون لك، فلا تعاديهم ولا تقترب منهم زيادة عن المعدل الطبيعى.

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