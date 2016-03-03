رئيس شركة نظافة "السكة الحديد": 50 مليون جنيه مستحقات متأخرة لدى الهيئة

قال اللواء رفعت حتاتة ، رئيس شركة السكك الحديدية للتأمين والنظافة، إن الشركة لها حوالى 50 مليون جنيه مستحقات متأخرة لدى هيئة السكة الحديد ، تمثل فى تكلفة أعمال التأمين ، والنظافة التى أدتها الشركة لصالح الهيئة خلال آخر 4 أشهر.

وأضاف رئيس شركة السكك الحديدية للتأمين والنظافة لـ"اليوم السابع" أن الشركة لم تحصل على مستحقاتها من الهيئة منذ شهر سبتمبر الماضى، مشيرا إلى أن الشركة طالبات مرارا الهيئة بمستحقاتها لكنها لم تحصل عليها حتى اليوم.

وأوضح حتاتة أن الشركة التى يرأسها مملوكة لهيئة السكة الحديد لكنها مستقلة ماليا وإدارية ولديها التزامات نحو مرتبات العاملين وتحسن أوضاعها، فضلا عن أنها تحاسب أمام الجهات الرقابية عن هذه المستحقات المتأخرة .

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