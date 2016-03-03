أخبار عاجلة

كأس الكونفدرالية: لقاء مع د. علي الطرابيلي رئيس بعثة المصري في أوغندا -
كأس الكونفدرالية: توقعات الجماهير من بورسعيد لمباراة كمبالا والمصري -
كأس الكونفدرالية: تشكيل سموحة والتحديات التي تواجهه أمام بيدفيست في ذهاب دور الـ 32 بالكونفدرالية -
ضبط شخص بتهمة النصب والاحتيال على المواطنين بزعم بيع أراضي -
بالصور.. تعرف على مدينة "القطط" في تركيا -
فنانة مصرية تشارك إيلي صعب في الموسم الثاني من "بروجيكت رانواي" -
كأس الكونفدرالية: لقاء مع مي طه سفير مصر في أوغندا حول استقبال النادي المصري قبل مواجهة كمبالا سيتي -
كأس الكونفدرالية: وجهات نظر نجوم نادي سموحة للقاء بيدفيست -
المرصد السوري: مقتل 15 بينهم أطفال في غارات للتحالف على الرقة -
شابة ألمانية تقتحم بسيارتها حجرة نوم أسرة وتحدث خسائر بـ50 ألف يورو -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. سياسية
  5. مصر 365

رئيس شركة نظافة "السكة الحديد": 50 مليون جنيه مستحقات متأخرة لدى الهيئة

Google+ Print
رئيس شركة نظافة "السكة الحديد": 50 مليون جنيه مستحقات متأخرة لدى الهيئة رئيس شركة نظافة "السكة الحديد": 50 مليون جنيه مستحقات متأخرة لدى الهيئة
قال اللواء رفعت حتاتة ، رئيس شركة السكك الحديدية للتأمين والنظافة، إن الشركة لها حوالى 50 مليون جنيه مستحقات متأخرة لدى هيئة السكة الحديد ، تمثل فى تكلفة أعمال التأمين ، والنظافة التى أدتها الشركة لصالح الهيئة خلال آخر 4 أشهر.

وأضاف رئيس شركة السكك الحديدية للتأمين والنظافة لـ"اليوم السابع" أن الشركة لم تحصل على مستحقاتها من الهيئة منذ شهر سبتمبر الماضى، مشيرا إلى أن الشركة طالبات مرارا الهيئة بمستحقاتها لكنها لم تحصل عليها حتى اليوم.

وأوضح حتاتة أن الشركة التى يرأسها مملوكة لهيئة السكة الحديد لكنها مستقلة ماليا وإدارية ولديها التزامات نحو مرتبات العاملين وتحسن أوضاعها، فضلا عن أنها تحاسب أمام الجهات الرقابية عن هذه المستحقات المتأخرة .


>- وزير النقل: سأقضى على الحمولات الزائدة على الطرق من خلال رفع الغرامات
>

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365