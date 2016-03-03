حظك اليوم برج الأسد الخميس 3/3/2016

برج الأسد على الصعيد المهنى....

برج الأسد على الصعيد العاطفى..

على الصعيد الصحى..



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>مواليد برج الأسد يتمتعون بقدرة كبيرة على الإبداع فى مجالات كثيرة تختص بالعمل فهم من الذين يفكرون طوال الوقت بعيد عن الحلول التقليدية لا يحاولون الانخراط فى المشاكل الصغيرة فهى تضعف من قدراتهم، يسعون طوال الوقت لتحقيق انجازات تنسب لهم ولفريق العمل، يستطيعون أن يندمجوا فى محيط العمل سريعا والتأقلم مع أصعب الظروف، يستطيعون التنقل بين كثير من الأعمال دون ملل ويحققون نجاح كبير فى كل مكان .>لديهم قدر كبير من الحنان والعطاء، يشعرون أن الحبيب هو كل شيء لهم فى الحياة، لا ينساقون وراء الاشاعات مهما كان مصدرها، فهم يملكون ثقة فى النفس وفيمن يحبون، لا يتراجعون على قرار قطعوه على أنفسهم مهما تكن الظروف، للحبيب لديهم قدر كبير كما أنهم يقدسون الحياة الزوجية بكل تفاصيلها .>مواليد برج الأسد مما يعانون دائما من مشاكل صحية خفيفة يحاولون التصدى لها بكل السبل وفى كثير من الأحوال يقع المحظور، ولهذا عليم أن يتجنبوا الأمراض بأخذ الأمصال المناسبة لكل فصل فى السنة .>توقعات علماء الفلك لك فى المرحلة المقبلة..>فى الفترة القادمة يجب على مواليد برج الأسد أن يحققوا أكبر نجاح من أعمالهم وعدم الاستسلام بأى حال من الأحوال، باستطاعتهم أن يكون لديهم أسرة مستقرة وحياة سعيدة بقليل من الصبر على مصاعب الحياة التى تتواجد فى كل بيت

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