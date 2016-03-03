حظك اليوم برج العقرب الخميس 3/3/2016

برج العقرب على الصعيد المهنى....

برج العقرب على الصعيد العاطفى..

على الصعيد الصحى..

توقعات علماء الفلك لك فى المرحلة المقبلة..



>

>

>على الصعيد المهنى يتميز مواليد برج العقرب بتمسكهم بإثبات صحة مايقدمون فهم أصحاب حجة مقنعة فى كثير من الأحوال، يمكنهم العمل لساعات عمل متواصلة دون كلل او ملل ولكن فى ظروف هادئة، لديهم القدرة على تكوين فريق عمل مترابط وقادر على تقديم الكثير فى وقت قياسى .>يحتاج العقرب طوال الوقت السعى لتحقيق مكاسب عاطفية، لديهم قدرة للحب وإرضاء الحبيب ولكن لديهم بعض المشاكل فى عدم إظهار مشاعرهم اتجاه من يحبون بالطريقة المناسبة، مما يولد الخلافات التى ليس لها داعى، يستطيعون أن يبنون عائلات تعيش على الحب والوفاء إذا أتيحت لهم الفرصة وعلى الرغم من أن البعض يشعر أنهم صعب إرضائهم لكن الحقيقة غير ذلك>لا تحافظ على صحتك فأنت إنسان مهمل بشدة ولا تتبع التعليمات الواجب عليك فعلها لتكون بصحة جيدة طوال الوقت، يمكنك أن تقوم بعمل بعض التمارين الرياضة وأتباع أنظمة غذائية متوازنة حتى يكون لها أثر جيد على صحتك>فى الفترة القادمة حاول أن يكون لك هدف واضح ومحدد فى الحياة حتى لا تهدر طاقتك فى غير محلها، حاول أن تطلب ماتريد ولا تتردد فدائما لا ينال من الحياة مايريد إلا كل مغامر، حافظ على صحتك فلا داعى للعند الذى سيصب عواقبه على رأسك وحدك .

اقرأ أيضاً

'); } }); } catch (e) { } } return false; });