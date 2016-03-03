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حظك اليوم برج الحوت الخميس 3/3/2016

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حظك اليوم برج الحوت الخميس 3/3/2016 حظك اليوم برج الحوت الخميس 3/3/2016

على الصعيد المهنى:


> قد تكون قادرا على التعرف على اشخاص جدد فى مكان العمل يجعلونك تشعر بالأنس وتتواصل معهم بحرية وتحصل معلومات كثيرة مفيدة لك على الصعيد العملى وقد يساعدونك فى إنجاز مشروع هام.
>

على الصعيد العاطفى:


>تذكر أن الشخص المناسب سيطرق بابك فى الوقت المناسب، دع الحب يجدك ولا تلهث ورائه او تبحث عنه وحتى ذلك الوقت استمتع بحياتك وبحب اصدقائك وأسرتك
>

برج الحوت على الصعيد الصحى:


>من المهم أن يحدث تغييرا فى اسلوبك فى ادارة حياتك والنظام الغذائى الخاص بك حتى لو اضطررت للجوء إلى مختصين لان تجاهل وضعك الصحى يؤدى إلى نتائج كارثية فى المستقبل
>

توقعات علماء الفلك لبرج الحوت:


>من المتوقع أن تحصل على قدر كبير من الدعم من المحيطين بك وهو ما يجعلك مليئا بالحيوية والتفاؤل والثقة بالنفس استمتع بهذه المرحلة واتخذ قرارات جريئة فستجد من يدعمك.

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مصر 365

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