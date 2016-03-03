حظك اليوم برج الحمل الخميس 3 /3/2016

برج حمل على الصعيد المهنى:

>يوم مثالى للقيام بمشروع تجارى، كنت تفكر فى ذلك منذ فترة طويلة وليس هناك وقت أفضل من الوقت الحالى للتنفيذ، الفرص الجديدة تطرق لك الباب وكلها سوف تكون جيدة، حيث تنتهى فترة القلق التى عانيت منها مؤخرا. على الصعيد العاطفى:

>حالة من الاضطراب فى أمورك العاطفية ولكن من المرجح أن تستقر فى الأيام القليلة الماضية، حاول التعامل مع ذلك بهدوء وحكمة حتى لا تؤدى إلى نتائج عكسية غير مرغوب فيها، عليك تجديد الحب والالتزامات بينك وبين شريك حياتك حتى تمر تلك الفترة بسلام. برج حمل على الصعيد الصحى:

>تعانى من بعض المشاكل فى جهازك الهضمى لا تترد فى استشارة طبيب حتى لا تتفاقم الأمور فى القترة القادمة، تجنب تماما تناول الأطعمة السريعة أو المجمدة حاول الالتزام بنظام صحى على قدر الإمكان. توقعات علماء الفلك لبرج حمل:

>يجب أن تتصرف اليوم بحكمة وتحاول أن تدير الأمور لصالحك، من الممكن أيضًا أن تستشير بعض المقربين لكى تصل إلى حلول مرضية، ولا تستسلم لأى إحباطات.

شبكةعيونالإخبارية

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