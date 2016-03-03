حظك اليوم برج الدلو الخميس 3/3/2016

برج الدلو على الصعيد المهنى:

على الصعيد العاطفى:

برج الدلو على الصعيد الصحى:

توقعات علماء الفلك لبرج الدلو:

>حاول تعزيز موقفك فى العامل ودمعه بالدلائل، تتعرض لبعض الضغوطات من قبل رؤسائك ولكن حاول ألا تستلم لذلك وتثبت جدارتك، عليك أن تبتعد عن التوتر وتعالج الأمور بالمنطق.>حاول ألا تتورط فى علاقات تدرك جيدًا أنها لن تنجح، حكم عقلك دائما ولا تستسلم فقط لصوت القلب حتى لا تندم بعد فوات الأوان، من الممكن أن تستشر بعض المقربين لك فى اتخاذ أى قرارات مصيرية.>تحتاج إلى قليلا من الراحة والاسترخاء، عزيزى الدلو الحياة لا تتمحور حول العمل فقط وإهمالك لصحتك قد يؤثر فى المستقبل على انجازك فى المجال المهنى، حاول أن تحصل على بعض الراحة وتقوم بفحص طبى تطمئن من خلاله على أمورك الصحية.>تكتسب خبرات جديدة اليوم تجعلك تفكر فى تغيير مجال عملك على المدى البعيد. حاول أن لا تتخذ أى قرارات مصيرية على الصعيد العاطفى اليوم وفكر جيدًا قبل أن تمضى قدما فى علاقة قد لا تكون مناسبة لك.