حظك اليوم برج الدلو الخميس 3/3/2016

برج الدلو على الصعيد المهنى:
>حاول تعزيز موقفك فى العامل ودمعه بالدلائل، تتعرض لبعض الضغوطات من قبل رؤسائك ولكن حاول ألا تستلم لذلك وتثبت جدارتك، عليك أن تبتعد عن التوتر وتعالج الأمور بالمنطق.
على الصعيد العاطفى:
>حاول ألا تتورط فى علاقات تدرك جيدًا أنها لن تنجح، حكم عقلك دائما ولا تستسلم فقط لصوت القلب حتى لا تندم بعد فوات الأوان، من الممكن أن تستشر بعض المقربين لك فى اتخاذ أى قرارات مصيرية.
برج الدلو على الصعيد الصحى:
>تحتاج إلى قليلا من الراحة والاسترخاء، عزيزى الدلو الحياة لا تتمحور حول العمل فقط وإهمالك لصحتك قد يؤثر فى المستقبل على انجازك فى المجال المهنى، حاول أن تحصل على بعض الراحة وتقوم بفحص طبى تطمئن من خلاله على أمورك الصحية.
توقعات علماء الفلك لبرج الدلو:
>تكتسب خبرات جديدة اليوم تجعلك تفكر فى تغيير مجال عملك على المدى البعيد. حاول أن لا تتخذ أى قرارات مصيرية على الصعيد العاطفى اليوم وفكر جيدًا قبل أن تمضى قدما فى علاقة قد لا تكون مناسبة لك.