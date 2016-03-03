حظك اليوم لبرج السرطان الخميس 3/3/2016

على الصعيد المهنى:

>نجاحات كبيرة وأخبار سعيدة تنتظر أبناء هذا البرج فى هذه الأيام، فلا داعى للتوتر والقلق هناك لأن الصبر والهدوء سيكون مفتاح باب النجاح فيما بعد، لذلك حاول أن تكون أكثر هدوءا وتلقى هذه الأخبار بكل نشاط حتى تضيف عليها .

> على الصعيد العاطفى:

>بعض المشاكل العاطفية ستحل بأبناء هذا البرج لذلك حاولوا أن تضبطوا النفس لأن العصبية والتوتر قد يفقدون علاقة لا يمكن أن تعوضوه، لذلك حاولوا تخطى كل هذه المشاكل حتى تحتفظوا بحب عمركم.

> على الصعيد الصحى:

>على الرغم من المشاكل الكبيرة التى يعانى منها ابناء هذا البرج على المستوى العملى وحتى بالنسبة لعلاقتهم العاطفية، إلا أن حالتهم الصحية ستكون على مايرام ويفضل متابعة الطبيب للاطمئنان فقط . توقعات علماء الفلك لبرج السرطان :

>بعد فترات من الاكتئاب والمشاكل النفسية التى كان سببها شريك حياتك وحالتك العاطفية، ستشهد انفراجة كبرى خاصة على مستوى الحياة العملية وستحقق الكثير من المكاسب المادية.

شبكةعيونالإخبارية

إعلان - Adsإعلان - Ads

مصر 365