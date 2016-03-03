حظك اليوم الميزان ليوم الخميس3/3/2016

حظك لبرج الميزان على الصعيد المهنى:

>بعض المشاكل مع رؤسائك فى العمل ستدق على بابك وستقع فى الفخوخ وستكون عصبيتك أداة يستخدم ضدكم لذلك حاول أن تكون أكثر هدوءا حتى تتعدى هذه المرحلة ولا تقع فى مشاكل أكبر من المشاكل الواقع بها. حظك لبرج الميزان على الصعيد العاطفى:

>مازالت المعاكسات تطارد ابناء هذا البرج خاصة على مستوى الحب والعلاقات العاطفية، فيمكنك أن تقف وقفة مع حالك ووترى إذا كانت هذه العلاقة ستأتى بالخير عليك ام ستجلب الضيق وتولد المشاكل وتضغطك نفسيا . حظك لبرج الميزان على الصعيد الصحى:

>يجب أن يحافظوا على صحتهم ويتبعوا تعليمات الطبيب حتى لا تتحول الأزمات الصحية من مجرد مشاكل بسيطة إلى وعكات كبيرة. توقعات علماء الفلك لبرج الميزان :

>سيتعرض أبناء هذا البرج إلى بعض المشاكل التى ستؤرقهم فى بداية العام، لكن مع الوقت سيذوب كل هذا وسيعودون على حالتهم الطبيعية، لكن حياتهم الصحية وحالتهم النفسية ستكون أفضل وسيتخلصون من بعض المشاكل التى واجهتهم من قبل.

شبكةعيونالإخبارية

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