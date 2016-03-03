أخبار عاجلة

كأس الكونفدرالية: لقاء مع د. علي الطرابيلي رئيس بعثة المصري في أوغندا -
كأس الكونفدرالية: توقعات الجماهير من بورسعيد لمباراة كمبالا والمصري -
كأس الكونفدرالية: تشكيل سموحة والتحديات التي تواجهه أمام بيدفيست في ذهاب دور الـ 32 بالكونفدرالية -
ضبط شخص بتهمة النصب والاحتيال على المواطنين بزعم بيع أراضي -
بالصور.. تعرف على مدينة "القطط" في تركيا -
فنانة مصرية تشارك إيلي صعب في الموسم الثاني من "بروجيكت رانواي" -
كأس الكونفدرالية: لقاء مع مي طه سفير مصر في أوغندا حول استقبال النادي المصري قبل مواجهة كمبالا سيتي -
كأس الكونفدرالية: وجهات نظر نجوم نادي سموحة للقاء بيدفيست -
المرصد السوري: مقتل 15 بينهم أطفال في غارات للتحالف على الرقة -
شابة ألمانية تقتحم بسيارتها حجرة نوم أسرة وتحدث خسائر بـ50 ألف يورو -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. هو وهى
  4. حظك اليوم
  5. مصر 365

حظك اليوم الميزان ليوم الخميس3/3/2016

Google+ Print
حظك اليوم الميزان ليوم الخميس3/3/2016 حظك اليوم الميزان ليوم الخميس3/3/2016

حظك لبرج الميزان على الصعيد المهنى:


>بعض المشاكل مع رؤسائك فى العمل ستدق على بابك وستقع فى الفخوخ وستكون عصبيتك أداة يستخدم ضدكم لذلك حاول أن تكون أكثر هدوءا حتى تتعدى هذه المرحلة ولا تقع فى مشاكل أكبر من المشاكل الواقع بها.

حظك لبرج الميزان على الصعيد العاطفى:


>مازالت المعاكسات تطارد ابناء هذا البرج خاصة على مستوى الحب والعلاقات العاطفية، فيمكنك أن تقف وقفة مع حالك ووترى إذا كانت هذه العلاقة ستأتى بالخير عليك ام ستجلب الضيق وتولد المشاكل وتضغطك نفسيا .

حظك لبرج الميزان على الصعيد الصحى:


>يجب أن يحافظوا على صحتهم ويتبعوا تعليمات الطبيب حتى لا تتحول الأزمات الصحية من مجرد مشاكل بسيطة إلى وعكات كبيرة.

توقعات علماء الفلك لبرج الميزان :


>سيتعرض أبناء هذا البرج إلى بعض المشاكل التى ستؤرقهم فى بداية العام، لكن مع الوقت سيذوب كل هذا وسيعودون على حالتهم الطبيعية، لكن حياتهم الصحية وحالتهم النفسية ستكون أفضل وسيتخلصون من بعض المشاكل التى واجهتهم من قبل.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365

مواضيع متعلقة
حظك اليوم برج الدلو السبت 8/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى

حظك اليوم برج الدلو السبت 8/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى

حظك اليوم برج الحوت السبت 8/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى

حظك اليوم برج الحوت السبت 8/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى

حظك اليوم برج الجدي السبت 8/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى

حظك اليوم برج الجدي السبت 8/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى

حظك اليوم برج القوس السبت 8/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى

حظك اليوم برج القوس السبت 8/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى