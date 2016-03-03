حظك اليوم توقعات الأبراج 3/3/2016

حظك لبرج الميزان على الصعيد المهنى:

حظك لبرج الميزان على الصعيد العاطفى:

حظك لبرج الميزان على الصعيد الصحى:

توقعات علماء الفلك لبرج الميزان :

حظك اليوم الميزان ليوم الخميس3/3/2016>بعض المشاكل مع رؤسائك فى العمل ستدق على بابك وستقع فى الفخوخ وستكون عصبيتك أداة يستخدم ضدكم لذلك حاول أن تكون أكثر هدوءا حتى تتعدى هذه المرحلة ولا تقع فى مشاكل أكبر من المشاكل الواقع بها.>مازالت المعاكسات تطارد ابناء هذا البرج خاصة على مستوى الحب والعلاقات العاطفية، فيمكنك أن تقف وقفة مع حالك ووترى إذا كانت هذه العلاقة ستأتى بالخير عليك ام ستجلب الضيق وتولد المشاكل وتضغطك نفسيا .>يجب أن يحافظوا على صحتهم ويتبعوا تعليمات الطبيب حتى لا تتحول الأزمات الصحية من مجرد مشاكل بسيطة إلى وعكات كبيرة.>سيتعرض أبناء هذا البرج إلى بعض المشاكل التى ستؤرقهم فى بداية العام، لكن مع الوقت سيذوب كل هذا وسيعودون على حالتهم الطبيعية، لكن حياتهم الصحية وحالتهم النفسية ستكون أفضل وسيتخلصون من بعض المشاكل التى واجهتهم من قبل.

حظك اليوم لبرج السرطان الخميس3/3/2016

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على الصعيد المهنى:

على الصعيد العاطفى:

على الصعيد الصحى:

توقعات علماء الفلك لبرج السرطان :

>نجاحات كبيرة وأخبار سعيدة تنتظر ابناء هذا البرج فى هذه الأيام، فلا داعى للتوتر والقلق هناك لان الصبر والهدوء سيكون مفتاح باب النجاح فيما بعد، لذلك حاول أن تكون أكثر هدوءا وتلقى هذه الأخبار بكل نشاط حتى تضيف عليها .>بعض المشاكل العاطفية ستحل بأبناء هذا البرج لذلك حاولوا أن تضبطوا النفس لأن العصبية والتوتر قد يفقدوا علاقة لا يمكن أن تعوضوه، لذلك حاولوا تخطى كل هذه المشاكل حتى تحتفظوا بحب عمركم.>على الرغم من المشاكل الكبيرة التى يعانى منها ابناء هذا البرج على المستوى العملى وحتى بالنسبة لعلاقتهم العاطفية، إلا أن حالتهم الصحية ستكون على مايرام ويفضل متابعة الطبيب للاطمئنان فقط .>بعد فترات من الاكتئاب والمشاكل النفسية التى كان سببها شريك حياتك وحالتك العاطفية، ستشهد انفراجة كبرى خاصة على مستوى الحياة العملية وستحقق الكثير من المكاسب المادية.

حظك اليوم برج الدلو الخميس 3/3/2016

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برج الدلو على الصعيد المهنى:

على الصعيد العاطفى:

برج الدلو على الصعيد الصحى:

توقعات علماء الفلك لبرج الدلو:

>حاول تعزيز موقفك فى العامل ودمعه بالدلائل، تتعرض لبعض الضغوطات من قبل رؤسائك ولكن حاول ألا تستلم لذلك وتثبت جدارتك، عليك أن تبتعد عن التوتر وتعالج الأمور بالمنطق.>حاول ألا تتورط فى علاقات تدرك جيدًا أنها لن تنجح، حكم عقلك دائما ولا تستسلم فقط لصوت القلب حتى لا تندم بعد فوات الأوان، من الممكن أن تستشر بعض المقربين لك فى اتخاذ أى قرارات مصيرية.>تحتاج إلى قليلا من الراحة والاسترخاء، عزيزى الدلو الحياة لا تتمحور حول العمل فقط وإهمالك لصحتك قد يؤثر فى المستقبل على انجازك فى المجال المهنى، حاول أن تحصل على بعض الراحة وتقوم بفحص طبى تطمئن من خلاله على أمورك الصحية.>تكتسب خبرات جديدة اليوم تجعلك تفكر فى تغيير مجال عملك على المدى البعيد. حاول أن لا تتخذ أى قرارات مصيرية على الصعيد العاطفى اليوم وفكر جيدًا قبل أن تمضى قدما فى علاقة قد لا تكون مناسبة لك.

حظك اليوم برج حمل الخميس 3/3/2016

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برج حمل على الصعيد المهنى:

على الصعيد العاطفى:

برج حمل على الصعيد الصحى:

توقعات علماء الفلك لبرج حمل:

>يوم مثالى للقيام بمشروع تجارى، كنت تفكر فى ذلك منذ فترة طويلة وليس هناك وقت أفضل من الوقت الحالى للتنفيذ، الفرص الجديدة تطرق لك الباب وكلها سوف تكون جيدة، حيث تنتهى فترة القلق التى عانيت منها مؤخرا.>حالة من الاضطراب فى أمورك العاطفية ولكن من المرجح أن تستقر فى الأيام القليلة الماضية، حاول التعامل مع ذلك بهدوء وحكمة حتى لا تؤدى إلى نتائج عكسية غير مرغوب فيها، عليك تجديد الحب والالتزامات بينك وبين شريك حياتك حتى تمر تلك الفترة بسلام.>تعانى من بعض المشاكل فى جهازك الهضمى لا تترد فى استشارة طبيب حتى لا تتفاقم الأمور فى القترة القادمة، تجنب تماما تناول الأطعمة السريعة أو المجمدة حاول الالتزام بنظام صحى على قدر الإمكان.>يجب أن تتصرف اليوم بحكمة وتحاول أن تدير الأمور لصالحك، من الممكن أيضًا أن تستشير بعض المقربين لكى تصل إلى حلول مرضية، ولا تستسلم لأى إحباطات.

حظك اليوم برج الحوت الخميس 3/3/2016

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برج الحوت على الصعيد المهنى:

على الصعيد العاطفى:

برج الحوت على الصعيد الصحى:

توقعات علماء الفلك لبرج الحوت:

> قد تكون قادرا على التعرف على اشخاص جدد فى مكان العمل يجعلونك تشعر بالأنس وتتواصل معهم بحرية وتحصل معلومات كثيرة مفيدة لك على الصعيد العملى وقد يساعدونك فى انجاز مشروع هام>تذكر أن الشخص المناسب سيطرق بابك فى الوقت المناسب، دع الحب يجدك ولا تلهث ورائه أو تبحث عنه وحتى ذلك الوقت استمتع بحياتك وبحب اصدقائك وأسرتك.>من المهم أن يحدث تغييرا فى اسلوبك فى إدارة حياتك والنظام الغذائى الخاص بك حتى لو اضطررت للجوء إلى مختصين لأن تجاهل وضعك الصحى يؤدى إلى نتائج كارثية فى المستقبل.>من المتوقع أن تحصل على قدر كبير من الدعم من المحيطين بك وهو ما يجعلك مليئا بالحيوية والتفاؤل والثقة بالنفس استمتع بهذه المرحلة واتخذ قرارات جريئة فستجد من يدعمك.

حظك اليوم برج الأسد الخميس 3/3/2016

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برج الأسد على الصعيد المهنى:

على الصعيد العاطفى:

برج الأسد على الصعيد الصحى:

توقعات علماء الفلك لبرج الأسد:

> تواجه بعض الصعوبات فى عملك خاصة لأنك تحب التدقيق فى التفاصيل ولكن الامور ستتحسن فى الفترة المقبلة وستحصل على دعم غير متوقع من الآخرين ومن رؤسائك بشكل خاص وسيدركون مدى ابداعك وتفانيك فى العمل وستكون مكافآت كبيرة فى انتظارك.> انه يوم عظيم للخروج وقضاء وقت ممتع مع الحبيب واجراء بعض التغييرات على العلاقات فأنت ممتلئ اليوم بالطاقة ويمكنك أن تسعد شريكك بدرجة كبيرة.> بعض الامراض الجلدية تسبب لك متاعب مزعجة فحاول أن تلجا للطبيب واحرص على أن تتخلص من اصل المشكلة من خلال اتباع نظام غذائى سليم وخفض المواد الدهنية فى طعامك وتجنب المشى فى اماكن بها حشرات كى تقى نفسك لاقصى درجة ممكنة.>اليوم الامور متذبذبة بعض الشىء بين استقرار العمل والمسائل العاطفية فإذا وفقت فى إحداها قد تواجه مشكلة فى الأخرى فحاول أن تتمتع بسعة صدر وقدرة على استيعاب هذه الامور

حظك اليوم برج العقرب الخميس 3/3/2016

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برج العقرب على الصعيد المهنى....

برج العقرب على الصعيد العاطفى..

على الصعيد الصحى..

توقعات علماء الفلك لك فى المرحلة المقبلة..

>على الصعيد المهنى يتميز مواليد برج العقرب بتمسكهم بإثبات صحة مايقدمون فهم أصحاب حجة مقنعة فى كثير من الأحوال، يمكنهم العمل لساعات عمل متواصلة دون كلل او ملل ولكن فى ظروف هادئة، لديهم القدرة على تكوين فريق عمل مترابط وقادر على تقديم الكثير فى وقت قياسى .>يحتاج العقرب طوال الوقت السعى لتحقيق مكاسب عاطفية، لديهم قدرة للحب وإرضاء الحبيب ولكن لديهم بعض المشاكل فى عدم إظهار مشاعرهم اتجاه من يحبون بالطريقة المناسبة، مما يولد الخلافات التى ليس لها داعى، يستطيعون أن يبنون عائلات تعيش على الحب والوفاء إذا أتيحت لهم الفرصة وعلى الرغم من أن البعض يشعر أنهم صعب إرضائهم لكن الحقيقة غير ذلك .>لا تحافظ على صحتك فأنت إنسان مهمل بشدة ولا تتبع التعليمات الواجب عليك فعلها لتكون بصحة جيدة طوال الوقت، يمكنك أن تقوم بعمل بعض التمارين الرياضة وأتباع أنظمة غذائية متوازنة حتى يكون لها أثر جيد على صحتك>فى الفترة القادمة حاول أن يكون لك هدف واضح ومحدد فى الحياة حتى لا تهدر طاقتك فى غير محلها، حاول أن تطلب ماتريد ولا تتردد فدائما لا ينال من الحياة مايريد إلا كل مغامر، حافظ على صحتك فلا داعى للعند الذى سيصب عواقبه على رأسك وحدك .

حظك اليوم برج الأسد الخميس 3/3/2016

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برج الأسد على الصعيد المهنى....

برج الأسد على الصعيد العاطفى..

على الصعيد الصحى..

>مواليد برج الأسد يتمتعون بقدرة كبيرة على الإبداع فى مجالات كثيرة تختص بالعمل فهم من الذين يفكرون طوال الوقت بعيد عن الحلول التقليدية لا يحاولون الانخراط فى المشاكل الصغيرة فهى تضعف من قدراتهم، يسعون طوال الوقت لتحقيق انجازات تنسب لهم ولفريق العمل، يستطيعون أن يندمجوا فى محيط العمل سريعا والتأقلم مع أصعب الظروف، يستطيعون التنقل بين كثير من الأعمال دون ملل ويحققون نجاحا كبيرا فى كل مكان .>لديهم قدر كبير من الحنان والعطاء، يشعرون أن الحبيب هو كل شيء لهم فى الحياة، لا ينساقون وراء الاشاعات مهما كان مصدرها، فهم يملكون ثقة فى النفس وفيمن يحبون، لا يتراجعون على قرار قطعوه على أنفسهم مهما تكن الظروف، للحبيب لديهم قدر كبير كما أنهم يقدسون الحياة الزوجية بكل تفاصيلها .>مواليد برج الأسد مما يعانون دائما من مشاكل صحية خفيفة يحاولون التصدى لها بكل السبل وفى كثير من الأحوال يقع المحظور، ولهذا عليم أن يتجنبوا الأمراض بأخذ الأمصال المناسبة لكل فصل فى السنة .>توقعات علماء الفلك لك فى المرحلة المقبلة..>فى الفترة القادمة يجب على مواليد برج الأسد أن يحققوا أكبر نجاح من أعمالهم وعدم الاستسلام بأى حال من الأحوال، باستطاعتهم أن يكون لديهم اسرة مستقرة وحياة سعيدة بقليل من الصبر على مصاعب الحياة التى تتواجد فى كل بيت.

حظك اليوم برج القوس الخميس 3/3/2016

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برج القوس على الصعيد المهنى:

على الصعيد العاطفى:

برج القوس على الصعيد الصحى:

توقعات علماء الفلك لبرج القوس:

حاول أن تنمى انتباهك إلى التفاصيل؛ لإكمال مهمة ستسند إليك اليوم، سوف تجذب انتباه رؤسائك فى العمل، تحتاج إلى التصدى لبعض المهام بطريقة فعالة خاصة بك، وهذا يمكن أن يفتح الباب لمزيد من الفرص فى حياتك المهنية.إذا كنت تعتقد أنك تلقيت تقييمات منخفضة من قِبل شريكك بشأن العلاقة الرومانسية بينكما، فهذا اعتقاد خاطئ، حاول أن تفكر جيدًا كيف تريد أن تبدو ونوع الشريك الذى ترغب أن تكمل حياتك معه، لا تتعجل بشأن الجواز، عليك اختيار الشريك المناسب.اليوم يدعو للراحة والاسترخاء، أنت من المحتمل أن تقضى يوم لتدليل نفسك، حجز جلسة بصالون تجميل أو العلاج بالمياه المعدنية ستكون فعالة جدًا اليوم، سوف تجد صعوبة فى الحفاظ على رشاقتك الأيام المقبلة.الصداقة هى موضوع اليوم، يمكنك أن تلتقى مع الأصدقاء القدامى أو أن تزور صديق عزيز لديك فجأة، ستخرج من مأزق كنت تفكر به طويلا، من ناحية أخرى، حاول الحذر قليلا من الأصدقاء المقربون لك، فلا تعاديهم ولا تقترب منهم زيادة عن المعدل الطبيعى.

حظك اليوم برج العذراء الخميس 3/3/2016

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برج العذراء على الصعيد المهنى:

على الصعيد العاطفى:

برج العذراء على الصعيد الصحى:

توقعات علماء الفلك لبرج العذراء:

تأخذ مسؤوليات إضافية اليوم فى العمل، وهذا يدل على أدائك الجيد، سوف تأتى أيضا زيادة فى الراتب، لذلك اعمل بصدق على تحفيز نفسك باستمرار، ولكن إذا كنت تعمل من أجل حياة أفضل غدًا، استخدام إبداعك لإنجاز مهمتك.بدأت تشعر بأن التدخلات الرومانسية فى حياتك مملة وغير مجدية هذه الأيام، ومع ذلك نوع فريد وجديد من الرومانسية يعيد إليك الرغبة فى تشكيل تحالفات مع الناس من الجنس الآخر قريبًا، لا تفقد الأمل، ثمرة الصبر جيدة وهكذا سوف يكون أجرك.يشار إلى مستويات منخفضة من الطاقة وضعف القدرة على التحمل هذا اليوم، هذا ليس من المستغرب على الإطلاق، حاول أن تحصل على فترة من التأمل والهدوء لإعادة صحتك كما كانت عليه من قبل، إذا كنت ترغب فى الاستمرار فى أن تكون منتجًا، تحتاج أن تبتعد عن العصبية لفترة وجيزة.تحلى بالصبر والأخلاق الحميدة قد تكون هناك حاجة لوضع أهدافك الشخصية جانبًا من أجل التزام أو علاقة شخصية، الوقت مناسب لتجنب النزاعات وسوء التفاهم مع شريك حياتك، لا تهتم كثيرا؛ مع الإدارة السليمة سوف تكون قادرًا على الوفاء بكل وعودك.

برج الجدى حظك اليوم الخميس 3/3/2016

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برج الجدى على الصعيد المهنى:

الجدى على الصعيد العاطفى:

الجدى على الصعيد الصحى:

توقعات علماء الفلك لبرج الجدى:

أن كنت تتقاضى راتباً جيداً، فلم لا تستغل ذلك فى الاستثمار فى مشروع تجارى يدر لك دخل إضافى، وتستطيع بذلك تحسين مستوى معيشتك، وأيضاً تخفيف الضغط والحمل عنك.أن ساءت الأمور بينك وبين شريك حياتك، وتركك دون سؤال، عليك أنت أخذ المبادرة، والبدء بالصلح معه، حتى تذيب هذا الجليد الذى نشأ وكبر بينكما.تجاهلك لصحتك، ووضعها فى ذيل أولوياتك سيجعلك غير قادر على ممارسة الحياة بالشكل اللائق، فى بداية الأمور ستصبح العادات الصحية ثقل عليك، لكن مع التعود ستجدك تفعل كل هذه الأشياء بشكل تلقائي.العودة إلى الوراء من المستحيلات، لذلك اترك الذكريات فى الماضى، وقم بممارسة الحياة كما يجب، فأنت بذلك تضيع على نفسك يومك، ومستقبلك.

برج الثور حظك اليوم الخميس 3/3/2016

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برج الثور على الصعيد المهنى:

على الصعيد العاطفى:

الثور على الصعيد الصحى:

توقعات علماء الفلك لبرج الثور:

أن قابلتك بعض المشاكل فى عملك، فتحلى بالصبر، وخذ الأمور بهدوء، حتى لا تكبر المشكلة وتعرض نفسك للندم والخسارة، وتعامل مع مرؤوسيك برفق، فلا دخل لهم فى مشاكلك.يجب عليك الفصل فى علاقاتك العاطفية، بين النزوة والحب الحقيقى فعندما يكون شريك حياتك وفياً لك، فالمقابل عليك الإخلاص له، وأن تهتم به، وتعبر له عن مشاعرك، وألا تتركه، بل يجب عليك التمسك به.أن قابلتك مشكلة فى الجهاز التنفسى فيجب عليك تجنب كل مسببات الحساسية، كالغبار .. ويجب عليك الذهاب للطبيب كى لا يتضاعف الأمر معك.بعض القرارات لا ينفع معها التردد، لذلك عليك الحسم فى اتخاذ قراراتك، حتى لا تخسر الكثير، التأنى جيد ولكن ليس فى كل الأمور.